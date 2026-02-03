martedì 3 Febbraio 2026

Il manifesto di Futuro Nazionale, Vannacci: “La mia destra non è moderata”

"Chi mi ama, mi segua: io inseguo un sogno e cado lontano", dice Vannacci

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 3-2-2026 ore 18:25Ultimo aggiornamento: 3-2-2026 ore 18:25

ROMA – “Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale“. Lo scrive su X l’eurodeputato Roberto Vannacci dove posta anche un volantino di quattro pagine in cui, tra l’altro si legge: “L’Italia è una polveriera pronta a deflagrare”. E spiega: “La mia destra è vitale”.

Poi prendendo spunto dalle lettere che formano la parola vitale scrive: “‘V’ di virtu’: Coraggio, forza, dovere, Spirito di sacrificio, iniziativa, determinazione, passione, memoria. Queste sono le virtù cui si ispira“. Passando poi alla ‘I’ di identità, tra l’altro si legge: “Viene prima l’Italia poi lo stato e le istituzioni, che devono esserne al servizio”. Segue la ‘T’ di tradizioni: “Non vogliamo un mondo di sradicati e non vogliamo un’Italia sradicata. L’immigrazione di massa, anche quando non criminale, sgretola la compattezza di una civiltà”. La ‘A’ di amore: “Amore per il sangue del mio sangue (…). La famiglia: l’unica, insostituibile, conforme alla alla natura. Lo insegna la biologia: per vincere il tempo un popolo deve procreare, e per fare i figli servono un uomo e una donna”. La ‘L’ di libertà: “Libertà di essere, di fare, di possedere, di esprimere (…). Se violi la mia casa o mi aggredisci per la strada rischi la vita: la difesa è sempre legittima”. Infine, la ‘E’ di eccellenza ed entusiasmo. Un Paese a cui basti sopravvivere, che appiattisce tutto verso il basso, che si accontenta del ‘minimo’, che monetizza la cittadinanza, che confonde uguaglianza con mediocrità è un Paese condannato al declino”.

Poi conclude: “La mia destra non è un menu’ a la carte, non è una sinistra sbiadita e un po’ meno alla moda, non è a geometria variabile come la famiglia queer e, soprattutto, non è moderata: nessun pugile vince un incontro tirando ganci moderati. La mia destra è vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. E’ l’unica destra che io conosca. Chi mi ama, mi segua: io inseguo un sogno e cado lontano”.

