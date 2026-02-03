martedì 3 Febbraio 2026

Crolla una miniera di coltan nella Repubblica democratica del Congo: centinaia le vittime

Fonti della società civile locale hanno riferito però che le vittime potrebbero essere almeno 400

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 3-2-2026 ore 17:56Ultimo aggiornamento: 3-2-2026 ore 17:56

ROMA – “Almeno 200 persone” sono rimaste uccise in conseguenza di una frana che ha investito il sito minerario per l’estrazione di coltan a Rubaya, nell’est della Repubblica democratica del Congo controllato dal gruppo ribelle Movimento 23 marzo (M23). A fornire il bilancio è stato il governo di Kinshasa. Fonti della società civile locale hanno riferito però che le vittime potrebbero essere almeno 400.
A Rubaya, nella provincia del Nord Kivu, si produce tra il 15 e il 30 per cento del coltan mondiale. La Repubblica democratica del Congo detiene almeno il 60 per cento delle riserve globali di coltan, un minerale strategico per l’industria elettronica.

