Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 3 febbraio 2026

TENSIONE NELLA LEGA, L’ADDIO DI VANNACCI



Alta tensione nella Lega per l’addio di Roberto Vannacci. La settimana scorsa l’europarlamentare ha registrato ‘Futuro nazionale’, che potrebbe essere il simbolo della nuova formazione politica con cui correre alle politiche. Ieri il faccia a faccia con Matteo Salvini, oggi il confronto con i vertici della Lega al Consiglio federale. All’ordine del giorno ci sono le norme del nuovo pacchetto sicurezza, ma nel Carroccio la pazienza verso il generale è ormai finita. “Se il vicesegretario Vannacci deciderà di lasciare la Lega per fondare un nuovo partito- fanno sapere gli uomini di Salvini- si dovrà dimettere anche da europarlamentare”.

SICUREZZA. GOVERNO AL LAVORO PER NUOVO PACCHETTO



Il bilancio dei disordini di Torino, sabato scorso, durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è di 108 feriti tra le forze dell’ordine e 27 persone fermate. Lo spiega il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nell’informativa alla Camera. Per il responsabile del Viminale “siamo di fronte a episodi di violenza organizzata contro lo Stato, rispetto ai quali non ci possono essere ipocrisie, silenzi o ambiguità”. Intanto il governo lavora a un nuovo pacchetto sicurezza. Tra le misure il fermo preventivo e lo scudo penale per le Forze dell’ordine. Ma la Lega chiede anche una cauzione per chi organizza manifestazioni a copertura di eventuali danni.

UNIVERSITÀ. OPPOSIZIONI: “BERNINI UN DISASTRO, SI DIMETTA”



Opposizioni unite contro la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini: “Si dimetta”, dicono in coro Alfredo D’Attorre (PD), Antonio Caso (M5S), Elisabetta Piccolotti (AVS) e Davide Faraone (IV). I motivi: “Il semestre filtro per l’accesso a medicina è stato un disastro, le regole sono state cambiate in corsa ed è stato fatto un regalo alle università private e telematiche”, affermano gli esponenti del Campo largo. Che denunciano anche la fuga dei cervelli e bocciano il progetto governativo di totale localizzazione dei concorsi universitari: “Serve il concorso nazionale”, è la proposta.

FRANCESCA ALBANESE ALLA CAMERA: “GAZA E’ ANCORA SOTTO ASSEDIO”



Quattro mesi dopo il cessate il fuoco con Israele “la Palestina e il popolo di Gaza rimangono sotto assedio”. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu, continua a denunciare le sofferenze del popolo palestinese. “La popolazione della Striscia è obbligata a vivere in tende di fortuna, senza elettricità, cure mediche e accesso al cibo e all’acqua”. L’occasione è una conferenza stampa alla Camera convocata per presentare il rapporto ‘Genocidio di Gaza: un crimine collettivo’. La situazione non è migliore in Cisgiordania. “I coloni- dice- protetti dal governo, realizzano l’obiettivo dichiarato dell’espansione territoriale dal fiume al mare”.