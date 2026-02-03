Emergenza e burocrazia: il paradosso di un pensionato di Niscemi e della sua auto in bilico sul bordo della frana

ROMA – C’è chi lo ha definito un paradosso pirandelliano di burocrazia e la storia di un pensionato di Niscemi scampato al ciclone Harry ha dell’incredibile. Un ex geometra di 80 anni, Marcello Di Martino, si è trovato, infatti, protagonista involontario di una vicenda che unisce emergenza e burocrazia. La sua Ford Fiesta è diventata suo malgrado il simbolo della devastazione della provincia di Caltanissetta provocata dal maltempo, ferma sul bordo della frana che ha causato danni ingenti e l’evacuazione di centinaia di persone, tra cui lo stesso Di Martino e sua moglie.

“Avevamo appena finito di pranzare quando qualcuno ha bussato a casa nostra urlando ‘uscite uscite, c’è la frana c’è la frana‘- racconta l’uomo al Corriere– La prima cosa che ho fatto è stata prendere subito mia moglie, che non può muoversi, per caricarla nell’altra auto, la Seicento. Ho preso anche qualche coperta e tutto quello che ho trovato a portata di mano. Tutte le volte che vedo l’auto in televisione mi viene un nodo alla gola. Sa, ha passato anche lei 24 anni con noi. Sono andato all’assicurazione per vedere se si può sospendere la polizza che scade in agosto”.

Il pensionato ha quindi dovuto affrontare un paradosso: l’assicurazione gli ha richiesto i documenti del veicolo per sospendere la polizza, ma questi si trovavano dentro l’auto ormai inaccessibile a causa della frana. Tentativi di risolvere la situazione, come inviare foto della targa all’agenzia, non hanno ancora prodotto risultati concreti, evidenziando l’assurdità della situazione: “Vediamo se possono fare qualcosa. Ma queste sono piccole cose. Qui la tragedia è enorme“, ha concluso.

