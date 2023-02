AUDIO | ‘Accesa’ la Ferrari 2023, il nuovo motore fa sentire sua voce

ROMA – La prima voce del Cavallino 2023. Questa mattina nel reparto Montaggio Veicolo la nuova monoposto di Formula 1 della Scuderia Ferrari ha fatto per la prima volta sentire la sua voce: la power unit montata in vettura è stata infatti accesa poco dopo le 11 e ad assistere insieme al Team Principal, Frederic Vasseur, c’erano molti membri della squadra tra cui il vicepresidente Piero Ferrari e il CEO Benedetto Vigna.

Quello del ‘fire-up’ – così si chiama in gergo la prima accensione della monoposto – è un momento particolarmente iconico per ogni squadra di Formula 1, perché si tratta della occasione iniziale nella quale telaio e power unit operano insieme, dopo mesi di lavoro e sviluppo nei rispettivi reparti. Il V6 ibrido ha fatto sentire il proprio rombo per poco meno di due minuti, il tempo di accertarsi del corretto funzionamento delle varie componenti. Al termine della prova è arrivato l’applauso del team. Il silenzio è poi tornato in reparto e la squadra si è rimessa al lavoro sulla monoposto che sarà ufficialmente presentata martedì 14 febbraio a Maranello alle ore 11.25.