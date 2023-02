Berlusconi celebra i 5 milioni di follower su TikTok: “Gli italiani mi seguano anche nelle urne”

ROMA – “Più di 5 milioni di seguaci su TikTok! Lasciatemi dire, con la consueta dose di ottimismo, che la cosa essenziale è che gli italiani mi seguano sì, ma nelle urne”. Lo scrive su twitter Silvio Berlusconi, che aggiunge: “Noi siamo sempre stati pionieri nella comunicazione, convinti che raggiungere i giovani rappresenti un obiettivo essenziale per far capire quale Italia abbiamo in mente per il futuro”.

