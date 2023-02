Netflix blocca gli account condivisi: tutti i dettagli

ROMA – Dopo i rumors degli ultimi mesi arriva la conferma: Netflix darà una stretta agli account condivisi. Il colosso dello streaming ha pubblicato nelle Faq dell’help center le linee guida sulla condivisione delle password. Non sono specificati i tempi in cui verrà attuata la nuova strategia, ma si vocifera che le modifiche saranno attive da marzo.

COME CAMBIA LA CONDIVISIONE DELL’ACCOUNT DI NETFLIX

Sarà possibile utilizzare lo stesso account esclusivamente tra i componenti dello stesso nucleo domestico. Per ‘nucleo domestico’ si intende “un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione insieme al titolare dell’account”. Se l’account verrà utilizzato spesso da una località esterna o da un dispositivo non associato al nucleo domestico, Netflix attuerà la verifica del dispositivo.

COME FUNZIONA LA VERIFICA DEL DISPOSITIVO

In caso di verifica del dispositivo, l’utente proprietario dell’account riceverà via email o via telefono un link a cui è collegato un codice di 4 cifre, che dovrà essere inserito sul dispositivo da cui è stato richiesto entro 15 minuti. Se scade, sarà possibile fare richiesta di un altro. Netflix riconoscerà i dispositivi di un nucleo domestico attraverso informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso.