Tg Politico Parlamentare, edizione del 3 febbraio 2022

MATTARELLA: IL DISCORSO DELLA RICOSTRUZIONE

“Dignita’” e’ la parola chiave del discorso di Sergio Mattarella alle Camere, all’atto del giuramento. Piu’ di cinquanta applausi hanno scandito le parole del Capo dello stato. Mattarella ha ricordato la centralita’ del Parlamento, e ha invitato a rispettarne le prerogative nel processo legislativo. Il presidente della Repubblica ha chiesto la partecipazione di tutti alla ricostruzione dell’Italia dopo la pandemia. Il valore guida deve essere la dignita’, nella tutela del lavoro, nella difesa delle donne, per dare opportunita’ ai giovani, superare le diseguaglianze sociali. Terminata la cerimonia all’Altare della Patria, Mattarella, accompagnato dal presidente del consiglio Mario Draghi, e’ rientrato al Quirinale a bordo della storica Flaminia scoperta e scortato dai corazzieri a cavallo. Lungo il tragitto il caloroso saluto di cittadini e turisti.

IL PAPA: GRAZIE A CHI HA DATO LA VITA PER I MALATI DI COVID

“La persona deve essere al centro, sempre!”. Papa Francesco invita a prendersi cura delle persone, tutelando la dignità e l’incolumità di ciascuno. Ricevendo in udienza il personale dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano, Bergoglio ha ricordato chi ha dato “la vita in servizio, anche in questa pandemia. Se ne sono andati sul lavoro, se ne sono andati in silenzio- ha aggiunto il pontefice – ma che non rimangano mai in silenzio nel nostro cuore, il ricordo avvenga sempre con gratitudine”.

RAID USA, MORTO IL CAPO DELL’ISIS

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato oggi l’uccisione di Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, indicato come “leader” del gruppo Stato islamico. L’uomo sarebbe stato colpito a morte nel corso di un raid delle forze speciali americane nel nord-ovest della Siria. Biden ha aggiunto che nell’operazione non ci sono state vittime americane. Stando agli attivisti e ai soccorritori della Syria Civil Defence, un’organizzazione nota anche come White Helmets, nel raid sono rimaste uccise 13 persone, tra le quali minori e donne.

AUTO. SINDACATI E IMPRESE CHIEDONO INTERVENTI AL GOVERNO

Serve un patto per la transizione ecologica del settore auto. Lo chiedono i sindacati e le imprese. Fiom, Fim, Uilm e Federmeccanica lanciano l’allarme su migliaia di posti di lavoro a rischio e chiedono al governo di mettere in campo interventi immediati e strutturali. Il settore ha un fatturato di 93 miliardi, pari al 5,6% del Pil, vi operano oltre 2 mila imprese e 180 mila lavoratori. Intanto continua il dialogo avviato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali sulle pensioni. La Cgil ribadisce la richiesta di “una riforma strutturale, che permetta il pensionamento dopo 62 anni di età o con 41 anni di contributi”.