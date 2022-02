Sanremo, per il 2023 Amadeus propone conduzione tutta al femminile

ROMA – Non si è ancora concluso il 72esimo Festival di Sanremo ma già si guarda al futuro. È così che Amadeus, al giro di boa della kermesse, rivela: “Ho proposto per l’anno prossimo solo donne a condurre il Festival di Sanremo. Da parte mia, da fruitore, sarei assolutamente favorevole”. Ne è d’accordo Drusilla Foer, che questa sera sarà la terza co-conduttrice sul palco del Teatro Ariston: “Sarebbe un passo in avanti, ammesso che questa signora sia brava nel farlo. Io sono per la meritocrazia. Sarebbe bello, però, avere un punto di vista femminile sulla donna e dodici valletti uomini”.

STASERA TUTTI GLI ARTISTI SUL PALCO

Sul palco del Teatro Ariston tornano questa sera tutti i venticinque artisti in gara, questa volta votati dalla giuria demoscopica (gestita da Noto Sondaggi) e dal televoto. Apre la puntata Giusy Ferreri, che al suo debutto era stata, invece, selezionata per ultima. In scaletta poi: Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka 7even, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi e Rkomi. Continuano Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, La Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi e Achille Lauro. Chiudono Matteo Romano, Ana Mena, sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi e Noemi.

OSPITI CREMONINI E SAVIANO

L’attesa è tutta per Cesare Cremonini, che questa arriva per la prima volta nella sua carriera al Teatro Ariston. “C’è grande soddisfazione- rivela Amadeus- perché non è mai stato al Festival, avrà due momenti molto belli. Ha una grande storia e ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera. Una sorpresa finale. È un poeta, un grande artista e sono felicissimo di averlo”.

In scaletta, poi, Roberto Saviano con un omaggio in ricordo dei 30 anni della strage di Capaci, Anna Valle e Martina Pigliapoco, carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. Sulla nave crociera con Orietta Berti e Fabio Rovazzi arriva Gaia, in sostituzione dei Coma Cose, positivi al Covid. Alla co-conduzione Drusilla Foer, prontissima per la discesa dalla scalinata ma senza aver preparato nulla di specifico. “Abbiamo l’intenzione di divertirci- racconta l’alter ego di Gianluca Gori- avrò un momento per fare una chiacchiera più personale. Magari mi verrà la paura più in fondo ma non c’è stata molta scrittura”. L’icona di stile, infine, scherza: “Dovevo essere la figura più scandalosa ma non mi sembra che al Festival non ne manchino. Sono, forse, la donnina più normale”.