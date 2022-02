Sanremo, Massimo Ranieri: “Se mi proponessero la conduzione direi di sì”

ROMA – Alla conduzione di Sanremo “Direi di sì. Sono già con le valigie in mano e vengo anche a piedi”. Non ha dubbi Massimo Ranieri. Dopo tanti festival come concorrente e poi come ospite, salire sul palco del Teatro Ariston come Direttore artistico sarebbe la realizzazione di un sogno.

“È l’unica cosa che mi rimane da fare tra teatro e musica”, racconta a poche ore dalla terza serata della kermesse a cui partecipa con ‘Lettera al di là del mare’. L’artista napoletano, in gara a distanza di venticinque anni dalla sua ultima partecipazione, immaginando un suo Sanremo da conduttore fa il nome di Loretta Goggi.

Sarebbe l’attrice la compagna perfetta per affrontare un’esperienza così forte: “È una garanzia, ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo fatto tanti spettacoli in televisione insieme. C’è una stima e un’amicizia soprattutto che ci lega da tanti anni. È una grandissima donna di televisione. Sarebbe una partner perfetta, ci dovremmo solo parlare con gli occhi”.

Insomma, Ranieri attende solo la proposta ufficiale: “Tutti gli anni fanno il mio nome e mi illudono un pochino, poi mi fanno tornare sui piedi sulla terra”.

Stasera il 70enne torna all’Ariston con una nuova esibizione e riguardo il debutto in questa 72esima edizione ammette: “L’emozione ha vinto su di me, non si può capire cosa si prova scendendo da quelle scale”. Per questo, “Invidio i giovani che entrano con una tale sicurezza, una tale libertà che è quella che provavo io 35 anni fa. È l’incoscienza. Auguro a tutti di provare anche la stessa emozione che stiamo provando noi che abbiamo fatto cinque o sei festival. Li invidio molto, vorrei tornare indietro di cinquant’anni anni ed essere così incosciente”.

Merito anche della potenza di ‘Lettera al di là del mare’, brano scritto da Fabio Ilacqua che al primo ascolto gli ha regalato le stesse emozioni avute con ‘Perdere l’amore’. E, come quella canzone, Ranieri sembra anche questa volta raccogliere i consensi di tutti. L’appuntamento con il Festival di Sanremo e i venticinque cantanti è alle 20.40 su Rai1.