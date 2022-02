Tg Cultura, edizione del 3 febbraio 2022

ADDIO A MONICA VITTI, ICONA INDISCUSSA DEL CINEMA ITALIANO

L’Italia piange Monica Vitti, icona indiscussa del cinema italiano scomparsa all’età di novant’anni. Artista dal talento straordinariamente poliedrico, attrice, doppiatrice, regista, Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, è stata musa per i più grandi cineasti italiani, come Antonioni, Monicelli e Scola. Capace di commuovere e divertire, protagonista di film di autore e allo stesso tempo forse l’unica vera ‘mattatrice’ del cinema italiano, l’attrice ha ricevuto tre Nastri d’argento, cinque David di Donatello, e infine il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia del 1995.

A VELIA TROVATI I RESTI DI UN TEMPIO DEDICATO AD ATENA

Ritrovati i resti del più antico tempio arcaico dedicato ad Atena sull’acropoli di Elea-Velia. A riportarli alla luce sono stati gli archeologi del parco di Paestum e Velia, in provincia di Salerno. Le testimonianze murarie disegnano un edificio rettangolare lungo almeno 18 metri e ampio 7, all’interno del quale sono emersi ceramiche dipinte, elmi, armi e armature riconducibili alla battaglia di Alalia. “È importante continuare a investire nella ricerca archeologica che non smette di restituire importanti tasselli della storia del Mediterraneo”, ha commentato il ministro della Cultura Dario Franceschini.

SELEZIONATE LE 10 FINALISTE DELLA CAPITALE DELLA CULTURA 2024

È pronta la lista delle dieci finaliste per l’edizione 2024 della Capitale italiana della Cultura. A contendersi il titolo sono Ascoli Piceno, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. La vincitrice verrà selezionata dalla Giuria presieduta da Silvia Calandrelli, che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Per il 2022 la Capitale italiana della cultura è Procida, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

A ROMA LA MOSTRA DI ANTONIO PRONOSTICO ‘SEDUTA DI COPPIA’

Si intitola ‘Seduta di coppia’ la ‘personale’ di Antonio Pronostico che inaugurerà il 5 febbraio nella galleria Rosso20sette, a Roma. Premio Artribune come Migliore Illustratore 2021, con un autoritratto agli Uffizi di Firenze – dove al primo piano del museo c’è una nuova sezione dedicata ai più brillanti fumettisti italiani – e con diversi graphic novel in catalogo per Coconino Press, Antonio Pronostico è una delle matite più interessanti della scena contemporanea. La mostra, aperta fino al 5 marzo, è dedicata alle coppie che si amano, al loro vissuto quotidiano disegnato su una sedia.