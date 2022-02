‘Rome is my runway’, sfilata collettiva nuovi designer Made in Italy

ROMA – A chiudere le giornate della settimana della moda di Altaroma, da sempre, è la sfilata collettiva ‘Rome is My Runway’. Quattro brand alla volta condividono la passerella in un fashion show che riassume valori e talento del nuovo made in italy. Così il primo catwalk d’insieme del 2022 ha portato in scena l’alto artigianato, fresco e genuino, di Francesca Cottone, Gams Note, John Zucca e the Silted Company.



Ecco nella collezione di Francesca Cottone capi ben strutturati, di alta confezione, dove contrasti tessili e palette cromatiche si incontrano in sinergia con un design minimal. Il blazer è protagonista indiscusso: cappotti, abiti e tailleur possono essere realizzati anche su misura. Punto di forza del brand è la tracciabilità del prodotto, interamente confezionato nell’azienda di famiglia.

Si definisce ‘brand etico in tutti i suoi aspetti’ Gams Note, i cui capi sono realizzati da artigiani italiani nel rispetto delle norme di tutela del lavoro. I tessuti utilizzati provengono da scarti di aziende tessili, con certificazione ReLiveTex, che ne garantisce la qualità e la circolarità, per una scelta ecologica e sostenibile. Il designer vuole sensibilizzare il consumatore anche su argomenti sociali come l’inclusione, basta seguire le sue campagne e i contenuti social spesso rivolti alla comunità lgbtq+. L’ispirazione principale dei capi arriva da una grande ricerca e destrutturazione del mondo delle uniformi maschili, specialmente scoutismo e outdoor. Nasce così un “uniforme educata”, che svela i valori estetici e i principi etici fondamentali del brand.

Arriva dalla scena della moda taiwanese John Zucca Cheng (Chia-hung Cheng), stilista emergente vincitore del primo premio del Taiwan Fashion Design Award nel 2008 a Taipei. A Milano dal 2014, l’esperienza nel settore del designer spazia dall’Asia all’Europa. Per le sue collezioni si ispira al decostruttivismo, quello che ne deriva è un immaginario futuristico in cui le persone sono libere dal patriarcato, dagli stereotipi, dal mainstream, dal sesso e dalla cultura, e si mostra al pubblico attraverso una silhouette che è imperfetta e unica.

Nicola Boccia e Riccardo Minoccheri, amici di vecchia data, hanno dato vita a The Silted Company. La passione comune che ispira le loro collezioni è quella per il surf. Il brand nel tempo si è trasformato in un vero e proprio collettivo di creativi dove designer, artisti, fotografi che esprimono l’amore per la natura e per le onde. Nella nuova collezione FW22 la vita avventurosa del surfista “sfida” l’equilibrio elegante della tradizione sartoriale italiana, la sua linea si trova a metà fra il vento dell’oceano e il comfort della città. I capi rappresentano una connessione continua fra la bellezza e il rischio, tra la precisione e l’azzardo, tra il controllo millimetrico e la libertà.

“Rome Is My Runway è nato per dare attenzione e visibilità a quei brand che iniziano a muovere i primi passi in passerella– spiega Adriano Franchi, Direttore Generale di Altaroma – Gli strumenti messi a disposizione da Altaroma per prepararli sono diversi e differenziati per target: da Showcase alle collettive, passando per la formazione, le mostre e le sfilate singole; si inizia così, attraverso la partecipazione ai diversi progetti, per poi affacciarsi a Firenze, Milano, e alle fashion week di tutto il mondo”.