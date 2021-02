Governo, Tabacci: “Il discorso di Draghi? Lui è superman, mi sono emozionato”

ROMA- Il discorso di Draghi? “Lui è un superman, non c’è dubbio, con meno di due minuti ha impostato le cose con grande chiarezza. Mi sono emozionato ascoltandolo”.

Lo dice a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, l’esponente di Centro Democratico Bruno Tabacci che, quanto all’ipotesi che non raggiunga una adeguata fiducia in Parlamento, dice: “Chi lo farà se ne assumerà le responsabilità. Sarebbe come avere uno come Pelé e poi non farlo giocare. D’altra parte questo Parlamento è abituato a sciupare tutto. Io però credo che ce la farà”.

Tuttavia l’ex governatore della BCE, annotano i critici, non è un politico e si trova nel bel mezzo di una situazione molto delicata. “Draghi è un politico raffinatissimo, visto che è riuscito a governare 7 anni la Bce ed avendo contro il banchiere della Bundesbank”, conclude Tabacci.