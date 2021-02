Fortuna (Unicusano): “Draghi uomo giusto in un momento delicatissimo”

ROMA – “Parole semplici e chiare che confermano l’abilità dimostrata da Mario Draghi nelle sedi istituzionali europee. Indubbiamente Draghi si prende una bella responsabilità, visto anche il contesto così difficile in cui potrebbe nascere il suo governo e al tempo stesso la situazione politica che non è così fluida e unanimemente favorevole”. Lo ha detto Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per commentare le parole di Mario Draghi, dopo l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica.

“Confrontare questo eventuale nuovo esecutivo con il governo Monti mi sembra inadeguato– ha aggiunto- Sono contesti differenti, ma anche persone con caratteristiche e spessore diversi. Draghi ha un’esperienza nella realtà operativa di tutt’altra natura, lo dimostra anche la reazione dei mercati finanziari. Non so quanto dureranno le consultazioni, ma credo che Mattarella abbia detto a Draghi di fare in fretta perché il tempo passa e la situazione si aggrava. Sono moderatamente ottimista sulla formazione di questo governo perché credo che i politici debbano prendere atto di aver fallito e a questo punto Draghi avrà anche l’abilità di non farglielo pesare e di renderli partecipi in questo difficile passaggio. Credo che gli faccia onore aver accettato questo incarico complicato ed essersi messo a disposizione, dando dimostrazione di attaccamento alle istituzioni. Chi meglio di lui può gestire il Recovery Plan? Con tutta l’esperienza e il peso che ha acquisito a livello internazionale- ha concluso Fortuna- credo sia il soggetto più adatto anche nell’impostare la governance del Recovery, ovviamente nel rispetto del ruolo del Parlamento”.