Toti: “Esecutivo Draghi mi piacerebbe moltissimo. Opzione voto poco percorribile”

GENOVA – “Un governo non tecnico, ma di alto profilo politico mi piacerebbe moltissimo, sarebbe un modello tedesco di grande maturità per la classe politica italiana. Dopodiché, non so se è l’idea di Draghi, se sarà il mandato di Mattarella e se i leader politici daranno disponibilità”. Così il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7.

MATTARELLA È STATO CHIARO, VOTO POCO PERCORRIBILE

“Ieri sera il presidente della Repubblica è stato piuttosto chiaro: l’opzione del voto è poco percorribile in questo momento del Paese, cosa che peraltro avevamo suggerito anche noi alle riunioni di coalizione di centrodestra”.

“In queste ore ho sentito da Salvini dichiarazioni di prudente attenzione- aggiunge il governatore- è evidente che la Lega aveva un’opzione diversa e un uomo dell’Europa così incardinato nell’establishment può destare qualche perplessità in un’anima del Carroccio, ma non mi sembra ci sia un rifiuto preventivo”.