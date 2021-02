Assolte le attiviste di Non Una Di Meno Padova per le scritte sui muri

ROMA – Vittoria per le transfemministe di Non Una Di Meno-Padova al processo contro le scritte sui muri, che ieri ha visto l’assoluzione di “un’attivista transfemminista, accusata di deturpamento e imbrattamento”.

“L’8 marzo 2019, nel corso dello sciopero transfemminista globale, anche a Padova abbiamo scioperato per denunciare la violenza sistemica che tutti i giorni colpisce donne e soggettività dissidenti dalla norma eteropatriarcale- scrivono le attiviste su Facebook-. Una delle forme di violenza più diffusa e pervasiva è la difficoltà di accesso al diritto fondamentale ad abortire in modo legale e sicuro, di poter decidere sul proprio corpo. Spesso chi deve abortire si sente sola, ha difficoltà ad accedere all’ivg, e quando ci riesce, si trova ad affrontare un vero e proprio processo, dove viene messa sotto accusa da personale medico obiettore e da associazioni anti-scelta che si infiltrano negli ospedali e negli ambulatori pubblici. Per questo durante il corteo dell’8 marzo avevamo scritto sui muri della città ‘Molto di più di 194’, ‘La 194 non si tocca’ e ‘Obietta su sta fregna’: per dare un segnale a tutti i corpi gestanti e alle soggettività non conformi; per esprimere che vicino a loro ci sono delle sorelle pronte a sostenerla; che la città non è nelle mani dei comitati antiabortisti (sebbene fosse stato loro concesso di sfilare in corteo il 9 marzo 2019, subito dopo lo sciopero transfemminista)”.

Continua Non Una Di Meno-Padova nel post pubblicato ieri su Facebook: “Oggi, 2 febbraio 2021, si è svolto il processo contro un’attivista transfemminista, accusata di deturpamento e imbrattamento proprio per quelle scritte. Ci siamo trovate di fronte al tribunale per affermare che questo non è deturpamento, che la nostra libertà di scelta vale più di un muro pulito e che quello che loro chiamano imbrattamento è l’impronta di una rete solidale che non lascia nessuna da sola”. È “grazie alla forza di questo movimento e ai contenuti che porta avanti che siamo state assolte- sottolineano le attiviste-. Perché la sorellanza e la lotta per i diritti di tutti sono molto di più un muro pulito. Oggi per noi è giorno di festa, ma non dimentichiamo che un’altra donna è stata uccisa dal suo ex compagno, che in ogni momento ci sono donne che subiscono violenza in ogni sua forma e che ci sono ancora troppe donne che in questi stessi tribunali non trovano giustizia. Non dimentichiamo infatti tutte le soggettività in lotta colpite dalla repressione, come Eddi Marcucci e Dana Lauriola, colpite duramente per aver combattuto contro l’Isis e la devastazione dei territori. A loro va tutta la nostra solidarietà”, concludono.

LEGGI ANCHE: ‘I luoghi delle donne’, 9 i progetti vincitori del bando della Regione Lazio