Boni e Prayer leggono Dante in anteprima nazionale al Comunale di Carpi

MODENA – Sarà un’anteprima nazionale quella che andrà in scena da sabato al Teatro Comunale di Carpi, in provincia di Modena, ovviamente in streaming a causa della pandemia da Covid-19. In programma, fa sapere il Comune, c’è ‘Anima smarrita’, un concertato a due su Dante Alighieri di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti”.

Si tratta di una selezione di brani del Poeta, nel settimo centenario della morte, che i due artisti porteranno in tournee appena sarà di nuovo consentito lo spettacolo dal vivo. E alle terzine di Dante, si legge in una nota, si affiancano “testimonianze audio di poeti del ‘900 italiano, uniti tutti dall’amore verso la visione dantesca”. Lo spettacolo, che propone testi dalla ‘Vita nuova’ e dalla ‘Divina Commedia’, sarà visibile sui profili social e sul canale YouTube del Teatro dalle 18 di sabato fino a martedì 9.

