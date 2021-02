Governo Draghi, Salvini: “Rispetto Mattarella, ma su no voto cascate le braccia”

ROMA – “Provo sempre rispetto per il presidente della Repubblica, ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ammali mi sono cascate la braccia…”. Il segretario della Lega, Matteo Salvini lo dice a Omnibus su La7. Visto che in primavera è attesa una importante tornata di elezioni amministrative, “non è che se voti il sindaco di Roma e Milano sei tranquillo” e se invece voti alle politiche “ti infetti”, argomenta Salvini. “In primavera ci saranno mille comuni al voto”, ribadisce il segretario della Lega, “già che votano 20 milioni di italiani diamo la parola a 60 milioni di italiani, poi per 5 anni il governo è quello e non ci sono rimpastini e rimpastoni, ma intanto facciamo qualcosa di utile”, dice Salvini.

SALVINI: “NO PREGIUDIZI SU NESSUNO, MA DEMOCRAZIA NON SI SOSPENDE”

“Non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, Draghi, Cottarelli, Cartabia…” ma “noi vogliamo ragionare sui fatti” e “con la prospettiva del voto, voterà mezza Europa, voteranno in Calabria e voteranno i cittadini di Roma, Napoli, Torino”. Insomma, “la democrazia non può essere sospesa all’infinito, ma usiamo bene questi mesi”, aggiunge il leader della Lega. “Guardiamo ai temi, non parliamo di nomi e ministeri, parliamo di tasse, scuola, salute, pensioni, lavoro” dice Salvini.

SALVINI: “OGGI VERTICE DEL CENTRODESTRA, NOI COMPATTI”

“Stamattina ci troveremo con il centrodestra”, tenendo conto che “se la stagione dei Conte, dei Casalino e di Azzolina è archiviata è stato anche grazie alla compattezza del centrodestra, che non si è sfaldato e non si è fatto attrarre dalle sirene”. “Il centrodestra si è mosso compatto- ribadisce Salvini- in Parlamento è stato determinante quando ancora c’era il governo Conte, quando c’erano da approvare provvedimenti utili al Paese”. Insomma, “ci siamo mossi compatti, continueremo a muoverci compatti”, conclude il segretario della Lega.