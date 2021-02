PA Social sbarca su Clubhouse

ROMA – PA Social approda su Clubhouse. La prima volta dell’associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale è stata il primo febbraio 2021, ma si è trattato solo di un assaggio di quello che succederà ogni lunedì, sempre a partire dalle ore 15, quando sarà possibile prendere parte alle discussioni incentrate sulla comunicazione e sul giornalismo digitale. L’obiettivo di questa nuova esperienza promossa da PA Social è studiare e sfruttare al meglio il social network vocale che sta conquistando una fetta sempre più consistente di pubblico, permettendo agli utenti di confrontarsi e di discutere in stanze tematiche. Per ora è accessibile solo dai dispositivi Apple e su invito, un modo anche di indirizzare gli utenti verso argomenti di interesse specifico e di scegliere di cosa parlare facendo allo stesso tempo networking.

“Come avvenuto in passato per altre piattaforme digitali emergenti, penso ad esempio a Instagram, Snapchat o TikTok, che poi hanno confermato o meno il loro successo, la nostra associazione analizza, studia e coglie le opportunità messe a disposizione dal mondo dei social network. Nel caso di Clubhouse notiamo un grande entusiasmo ed interesse e con le nostre stanze tematiche del lunedì cerchiamo di promuovere un ulteriore spazio di confronto e scambio di buone pratiche. In questi giorni sono già nate esperienze interessanti, anche di servizio pubblico, e nello spazio di lunedì prossimo, 8 febbraio, porteremo in via sperimentale su Clubhouse anche il nostro Digital Lab di divulgazione e formazione”, commenta il presidente di PA Social, Francesco Di Costanzo