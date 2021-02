A Roma lunedì 8 febbraio sciopero dei trasporti

ROMA – Lunedì 8 febbraio trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Fast Confsal. A Roma l’agitazione riguarderà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitastellana-Viterbo. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it. Così in un comunicato l’Agenzia per la Mobilità di Roma. Sempre lunedì nel Lazio previsto lo sciopero dei mezzi Cotral.

