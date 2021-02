Governo Draghi? Fraccaro: “Grazie a Mattarella, ma M5s sostiene solo Conte”

ROMA – “Ringrazio il presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il M5S avrebbe sostenuto solo un Esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo”. Lo scrive, in un tweet, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dopo che il presidente della Repubblica, ieri sera, ha annunciato di aver convocato al Colle Mario Draghi.

