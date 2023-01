Salta la seconda stagione di ‘1899’, i fan delusi attaccano Netflix

ROMA – Un fulmine a ciel sereno, un colpo di scena degno della serie che ha tenuto con il fiato sospeso i tantissimi telespettatori abbonati a Netflix: lo showrunner Baran Bo Odar ha annunciato che non ci sarà una seconda stagione di ‘1899’.

DI COSA PARLA LA SERIE ‘1899’

La serie tedesca, di cui Bo Odar è responsabile insieme a Jantje Friese, resterà quindi un mistero per tutti: dopo il finale aperto della prima stagione, il pubblico aspettava con ansia i nuovi episodi che avrebbero dovuto chiarire le vicende dei protagonisti, i passeggeri pieni di segreti del piroscafo che nell’anno 1899, mentre compie la traversata dell’Atlantico dall’Inghilterra a New York, incrocia il Prometheus, una nave scomparsa da quattro mesi. Da quel momento, nulla sarà più come prima per chi era a bordo.

L’ANNUNCIO SULLO STOP A ‘1899’

“È con il cuore pesante che vi dobbiamo dire che ‘1899’ non avrà un seguito – scrive Bo Odar su Instagram, anche a nome di Friese -. Avremmo amato l’idea di finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione, così come avevamo fatto con ‘Dark’ (altra serie di Bo Odar e Friese, ndr). Ma a volte le cose non prendono la piega che avevamo pianificato. È la vita. Sappiamo che questa notizia deluderà miliomni di fan, ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del nostro cuore per aver preso parte a questa meravigliosa avventura. Vi amiamo, non dimenticatelo mai”, conclude lo showrunner.

LA DELUSIONE DEI FAN

La notizia ha fatto il giro del mondo e da ogni latitudine sono arrivate le proteste dei fan della serie, che hanno fatto diventare trending topic l’hashtag #1899Netflix: “Ecco perché sto odiando quest’industria delle serie tv e ormai ne vedo pochissime. Non si può cancellare così uno show seguito da milioni di persone soltanto per questioni di numeri!”, scrive un’utente italiana.

Ma potete cancellare uno show (alla prima stagione finita cliffhanger clamoroso) degli sceneggiatori migliori che avete in quella ciofeca di azienda #1899Netflix https://t.co/UkYQx7YbDv — Juliet⁷🧑‍🚀☼☽ (@Juliet_hp18) January 2, 2023

Molti spettatori non si arrendono all’idea della cancellazione della serie e, tra il serio e il faceto, chiedono agli sceneggiatori di svelare tutti i misteri rimasti irrisolti nella prima stagione.

NO MO VOI MI DITE TUTTA LA TRAMA DI #1899NETFLIX PERCHÉ NON È GIUSTO CANCELLARLA SENZA UNA SPIEGAZIONE.



VIGLIACCHIIIIII. pic.twitter.com/LuCDYYcKLv — Lu Bennet 🐍 (@LuBennet) January 2, 2023

Non mancano ovviamente i meme sulla vicenda: Sandra accusa Netflix di rinnovare solo le serie trash e senza senso, rinunciando a quelle di successo. E qualcuno minaccia addirittura di disdire l’abbonamento alla piattaforma.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it