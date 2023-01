La Russia batte Tom Cruise: il trailer di ‘The Challenge’, primo film girato nello spazio

ROMA – Mission impossible fallita questa volta per Tom Cruise. La star di Hollywood, insieme a Nasa e alla SpaceX di Elon Musk, sperava di realizzare per prima un film girato nello spazio, ma così non è stato. A precederla sono stati i russi di ‘The Challenge‘, film diretto da Slim Shipenko il cui trailer è stato da poco diffuso. La pellicola, annunciata nel 2020 alcuni mesi dopo il film di Cruise, ha portato l’attrice Yulia Peresild lo scorso ottobre sulla Stazione Spaziale Internazionale, per una missione di 12 giorni. Il risultato sono 35 minuti di riprese realizzate nello spazio e di cui si potrà godere guardando il film. ‘The Challenge’ racconta la storia di una donna chirurgo inviata nello spazio per salvare la vita di un cosmonauta.

