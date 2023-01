Anthony Hopkins celebra 47 anni da sobrio, il messaggio ai giovani: “Non vergognatevi, chiedete aiuto”

ROMA – L’attore Anthony Hopkins celebra quasi mezzo secolo di vita da sobrio. Il premio Oscar, che il 31 dicembre ha celebrato 85 anni, proprio in quel giorno ha voluto condividere il traguardo raggiunto con un video su Instagram. “Volevo augurare a tutti buon anno e celebrare 47 anni di sobrietà“, ha esordito sul social Hopkins, che ha invitato tutti coloro che soffrono di dipendenza dall’alcol a non arrendersi. “Questo non vuole essere un messaggio pesante, ma speranzoso- ha dichiarato, poi rivolgendosi ai giovani ha aggiunto- So che ci sono persone che stanno combattendo. In questi anni di discriminazione, odio e non compromesso, i ragazzi vengono bullizzati. A loro dico: siate gentili con voi stessi, siate gentili. State lontano dalle persone che vi offendono, dai circoli tossici. Vivete le vostre vite e siate orgogliosi, non vergognatevi”.

Hopkins ha quindi raccontato la sua storia: “47 anni fa ero in una situazione disperata, probabilmente non mi restava molto da vivere. Un giorno ho capito che c’era qualcosa che non andava in me, ma non mi rendevo conto che fosse alcolismo o dipendenza. Non sono un esperto in droghe, non sono esperto di nulla, ma ho scoperto una vita in cui nessuno mi bullizza”.

Quindi l’invito ai giovani vittime di bullismo: “Non lasciatevi abbattere, siate orgogliosi di voi stessi. La depressione è parte della vita, la vita è dura. Se avete bisogno, chiedete aiuto. Fatevi aiutare da chi può aiutarvi a capire chi siete e a darvi una nuova vita”.

