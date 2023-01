Addio Ken Block, il campione di rally muore in un incidente a 55 anni

ROMA – Il campione di rally Ken Block è morto a causa di un incidente in motoslitta, aveva 55 anni. L’annuncio è arrivato dalla pagina Instagram del suo team di Hoonigans: “È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, soprattutto, padre e marito. Ci mancherà incredibilmente”. L’incidente è avvenuto sulle nevi dello Utah, negli Stati Uniti, durante la discesa da un pendio. Il mezzo su cui viaggiava si sarebbe capovolto schiacciando Block e causandone la morte. Celebre per le sue esibizioni acrobatiche nella serie Gymkhana, il campione di rally lascia la moglie e tre figli.

