Covid, oggi 140 decessi e 68.052 nuovi contagi: tasso positività al 15,3%

ROMA – Sono 68.052 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 61.046) e 140 i decessi (ieri 133), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono 445.321 i tamponi processati (ieri 278.654), mentre il tasso di positività, ieri al 22%, oggi è pari al 15,3%.

Sul fronte del sistema sanitario i pazienti in terapia intensiva sono 1.351, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Sono 103 gli ingressi giornalieri. Sono 12.333 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, ovvero 577 in più rispetto a ieri.