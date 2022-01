Covid, a Bari 16 bimbi positivi ricoverati: il 60% ha meno di un anno

BARI – Sono 16 i bambini ricoverati nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari a causa del covid. Il 60% di loro ha meno di un anno e gli altri hanno tra i 6 e i 12 anni. Lo rende noto la struttura sanitaria sui social, precisando che “a inizio dicembre c’era un solo piccolo paziente in Malattie infettive”.

“È il dato più alto da inizio pandemia. Nessuno presenta grossi problemi respiratori da trattare con ossigeno, a differenza di alcune gravi polmoniti trattate nei mesi scorsi. I bambini più piccoli vengono sempre ricoverati con un genitore per fornire loro assistenza”, dichiara Desiree Caselli, direttrice del reparto di Malattie infettive del pediatrico.

“Il virus – conlcude – circola perché i più piccoli non sono vaccinati. Rinnovo l’appello ai genitori, se i bambini sono in età per vaccinarsi lo facciano senza esitazioni”.