Morto Gianni Celati, il cordoglio di Franceschini: “Grande intellettuale del Novecento”

ROMA – Lutto nel mondo della cultura: si è spento a 84 anni Gianni Celati, scrittore, traduttore, intellettuale.

“Con dolore apprendo della scomparsa di Gianni Celati, un grande intellettuale del Novecento, un autore mai banale, uno straordinario traduttore che ha studiato con maestria la lingua italiana e le sue sonorità- ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini- È un giorno triste per la letteratura e per il nostro paese che perde anche un attento osservatore che ha saputo raccontare con semplicità l’Italia meno conosciuta, l’Italia dell’altrove. Mi stringo ai familiari e agli amici di Gianni Celati in questo triste giorno”.