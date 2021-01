ROMA – Con i 347 decessi di oggi l’Italia supera i 75mila morti dall’inizio della pandemia. Sul fronte contagi, dopo il picco di ieri torna a scendere al 13,8% il tasso di positività. I nuovi casi di coronavirus sono infatti 14.245 su circa 103mila tamponi.

Aumentano per il secondo giorno di fila i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva sono 14 con 154 nuovi ingressi, per un totale di 2.583. Nei reparti covid invece i posti occupati sono +127, a quota 23.075.