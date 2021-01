Covid, Locatelli: “Risposta immunitaria protettiva dopo seconda dose vaccino”

ROMA – “Negli articoli scientifici e’ chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perche’ la risposta immunitaria non e’ ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa e’ una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Superiore di Sanita’, il professor Franco Locatelli.