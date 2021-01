Covid, vertice tra Conte e maggioranza: in arrivo una nuova stretta

ROMA – E’ in corso il vertice tra il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e i capi delegazione della maggioranza. Collegati in videoconferenza anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e i membri del Comitato tecnico scientifico. Al centro dell’incontro un confronto sulla situazione dell’emergenza covid in vista della scadenza del 7 gennaio. Stando a quanto fin qui emerso, tornerà il sistema ‘a colori’ per le regioni, anche se si valutano alcune modifiche. Nei weekend, inoltre, tutta Italia dovrebbe finire in zona rossa.