Maltrattamenti a scuola, come riconoscere i campanelli d’allarme. 16 anni fa il caso choc di dell’asilo Cip e Ciop a Pistoia

ROMA – “Hanno arrestato le maestre”. Quella telefonata arriva una mattina mentre Ilaria è in ufficio, un giorno come tanti, suo figlio, piccolino di 32 mesi, è andato all’asilo, tranquillo come sempre. Almeno così sembrava. Nulla di diverso. Nessun indizio. Pensa a qualche problema igienico-sanitario, ai topi. Poi chiama suo padre e dice con forza: “Guarda la TV e dimmi che non è pedofilia”. “No- gli risponde lui- sono maltrattamenti, ma ne stanno parlando tutte le televisioni”.

È lì, in quel preciso istante di panico, che cambia per sempre la vita di una mamma, di suo figlio, e di tante famiglie. La vicenda è quella drammatica dell’asilo nido Cip e Ciop, siamo nel 2009 a Pistoia, ed emergerà dalle riprese inequivocabili delle telecamere che due maestre malmenavano e umiliavano quotidianamente i bambini. Sono state arrestate per maltrattamenti aggravati e condannate una a 6 anni e 4 mesi e l’altra a 5 anni. Da questa terribile vicenda il 2 dicembre del 2010, insieme agli altri genitori coinvolti in quel caso, Ilaria Maggi ha fondato ‘La Via dei Colori’, un’associazione per aiutare chi si trova a vivere delle criticità durante la vita scolastica. Con una formazione informatica, e dopo anni di studio e lavoro accanto alle famiglie colpite da situazioni simili, oggi è consulente e formatrice in benessere scolastico.

COME SI SCEGLIE UNA SCUOLA

Come si sceglie una scuola? Come si riconoscono i campanelli d’allarme di un disagio? La prevenzione e l’accompagnamento nell’analisi delle situazioni, delle necessità e delle possibili strade percorribili, sono tra i supporti più importanti che, come consulente, Ilaria Maggi mette a disposizione delle famiglie che chiedono aiuto.

“Nella scelta di un contesto educativo o scolastico- dice Maggi- la prima regola è che l’unica certezza che possiamo concederci è quella di non avere certezze. Le etichette rispetto ai vari modelli educativi come montessoriano, steineriano, internazionale, bilingue, da sole non ci possono garantire che quella struttura sia davvero adatta alle esigenze della nostra famiglia. Così come il passaparola positivo non è sinonimo di garanzia perché chi parla, potrebbe avere valori o sensibilità diverse dalla nostra, esigenze diverse. E’ il passaparola negativo che va invece sempre tenuto in considerazione”.

Delle azioni da mettere in campo ci sono: “Utilissimo andare a vedere il sito della scuola, leggere i programmi, osservare foto e video se ci sono. Durante gli open day è importante parlare con chi insegna e chi dirige, fare attenzione alle parole scelte per presentare la scuola, alle modalità comunicative del personale, ascoltare e osservare bene anche e soprattutto l’attenzione che viene data alla sicurezza e alla tutela del benessere delle creature”.

I CAMPANELLI D’ALLARME

Quando Ilaria ripensa al suo piccolo durante gli anni dell’asilo non può fare a meno di ricordare la fiducia piena data alle maestre, il rapporto persino amicale che aveva con loro, e il bambino che andava volentieri a scuola. Certo c’era stato “qualche lamento, qualche crisi emotiva forte che all’epoca pensavo fossero capricci, ma non avevo capito che quelli fossero segnali del suo disagio emotivo, che poi è diventato un trauma: mi è stato chiaro solo dopo. Negli ultimi mesi vedevo che stava cambiando, ma pensavo fosse tutto legato alla crescita. C’era però qualcosa che non mi sapevo spiegare – ricorda Ilaria – hai visto quando i bambini li vedi strani e vai a toccargli la fronte dicendo: ‘non è più lui, secondo me sta covando l’influenza’?. Ecco avevo quella sensazione lì. Però pensavo fossero coliche o i denti; così lo portavo dalla dottoressa e la pediatra mi diceva: ‘signora, non ha nulla. Lo vuole malato per forza suo figlio?’. Pensavo d’essere io quella esagerata”.

E ancora oggi che suo figlio è un giovane uomo, ha i suoi ‘momenti no’ durante i quali si riaffacciano “le vecchie fatiche. Il trauma, può infatti essere riattivato da un odore, da una voce, da una frase apparentemente innocua o normale. E si ritorna in un attimo indietro nel tempo, davanti al cancello di quell’asilo sul quale avevano scritto “lager”.

“Dopo l’arresto delle maestre del Cip Ciop, su consiglio di chi ci seguiva, mio figlio è rientrato subito in un’altra struttura; all’epoca ci spiegarono che è un po’ come quando cadi da cavallo e devi risalire subito a bordo, se non vuoi che il passaggio poi diventi troppo difficile da gestire. Solitamente quando si ha il coraggio di cambiare scuola e si lascia quella in cui le cose non vanno, inizialmente si ha un immediato beneficio. Ma dopo un primo momento di miglioramento”, Ilaria ci spiega che “se non adeguatamente supportati, i bambini possono sviluppare un disturbo da stress post traumatico, e capita sovente che tornino ad avere crisi emotive anche più forti o evidenti di quelle avute in precedenza”. E così è stato anche per il figlio di Ilaria e poi per tantissime famiglie dopo di loro.

“La dottoressa Maria Zirilli, durante il processo del caso del Nido Mazzanti a Conselice, equiparò proprio i sintomi delle piccole vittime di maltrattamenti infrastrutturali a quelli sviluppati dai bambini in guerra – ci spiega Maggi – e così come i soldati manifestano lo stress post traumatico quando tornano a casa, così accade anche per queste creature. Per quello che abbiamo potuto riscontrare nel nostro lavoro con l’Associazione, le crisi emotive si riaffacciano mediamente intorno a 8-10 settimane dall’inizio in una nuova struttura. Negli anni ci è capitato di assistere anche a bambini e bambine che anche a distanza di mesi avevano delle vere e proprie allucinazioni visive o uditive, sviluppate magari da un odore o una frase che li riportava in pochi istanti di nuovo all’interno di un incubo passato. E anche in questi momenti per le famiglie è faticosissimo gestire le cose, i nuovi racconti, le spiegazioni da dare magari alla nuova struttura, alle persone, agli amici, ai parenti stessi che fanno fatica a crederti, il dolore dei propri figli e delle figlie davanti al quale ci si sente totalmente impotenti. Per questo chiamo quello che ci è accaduto ‘lo Tsunami’”.

IL 2 DICEMBRE

“Il 2 dicembre 2009 ogni mia certezza è crollata. Quello che credevo di sapere come madre, come donna e come cittadina si è sgretolato nello spazio di una telefonata. In pochi istanti tutto è diventato bianco e nero. Da lì è iniziato un percorso difficile: ricostruire, passo dopo passo, e ritrovare colore dopo colore e quando dopo un anno, il 2 dicembre 2010 insieme ad altre famiglie, abbiamo fondato l’associazione, lo abbiamo fatto come se fosse un medicinale. Avevamo bisogno di dare un senso a quella rabbia e a quel dolore che sembravano ingestibili, e di trasformarli in qualcosa che potesse essere utile a chi sarebbe arrivato dopo di noi.

Grazie alla sua formazione ed esperienza sul campo con il Numero Verde dell’associazione Ilaria si rende conto che una serie di variabili tornavano a ripetersi in ogni storia. I campanelli di allarme, le difficoltà nel credere ai racconti delle bambine e dei bambini. Così aveva iniziato prima a raccogliere tutte queste informazioni in agende e quaderni, poi in file digitali, fino a quando nel 2016 è stato istituito l’Osservatorio nazionale sulle Relazioni Educative e di Cura (OREC) de La Via dei Colori, all’interno del quale convergono – grazie al Team Interdisciplinare dell’associazione, coordinato da Maggi – i dati delle richieste di aiuto arrivate al Numero Verde ma anche i casi di cronaca, la letteratura scientifica esistente e quanto altro. E di tutto il lavoro di ricerca svolto sui dati dell’Osservatorio, Ilaria va molto fiera: “Questo lavoro immenso ci ha permesso di scoprire dinamiche ricorrenti che 15 anni fa non immaginavamo e di lavorare a protocolli di gestione, formazione e prevenzione sempre più efficaci.

“Uno stralcio di questa ricerca l’abbiamo presentato proprio il mese scorso all’evento Women and the City a Torino, in un intervento intitolato Dalla sedia camomilla al silenzio delle vittime: quando il benessere dell’infanzia viene tradito nei nidi e nelle scuole” .

Il caso di Pistoia ha aperto un po’ la strada in termini giudiziari al caso di maltrattamenti scolastici, proprio perché eclatante nella sua gravità. “Il caso del Nido Cip Ciop di Pistoia è stato costellato da ‘prime volte’. Anche proprio a livello giuridico – spiega Ilaria – l’uso dei telecamere nascoste che oggi diamo per scontato, gli incidenti probatori su creature piccolissime per quantificare il danno subito: è stato necessario inventarsi una strada dove una strada non era mai esistita. Per la prima volta in questo caso, si sono potuti vedere le registrazioni video di scene che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare. Così come fino a quel momento non c’era stata mai neanche una vera e propria ricerca scientifica sul campo rispetto ai danni da violenze educativa o come lo definiamo noi da “maltrattamento infrastrutturale”.

L’ASSOCIAZIONE CHE AIUTA I GENITORI A SAPER LEGGERE I SINTOMI DEL MALTRATTAMENTO

“Con la Dottoressa Francesca Ribaudo, Direttrice Scientifica de La Via dei Colori Onlus, avevamo notato che la maggior parte delle chiamate al Numero Verde, provenivano da madri di bambini maschi. Ci siamo chieste quindi se si dovesse ipotizzare che i maschi fossero maggiormente raggiunti dai comportamenti violenti del personale educante; così questa estate ci siamo messe a capofitto ad analizzare i dati del’OREC. Quello che abbiamo scoperto e che è stato poi confermato anche da altre ricerche più ampie fatte all’estero, è che sebbene maschi e femmine nascano con un cervello perfettamente identico, quando le creature crescono in ambienti intrisi di stereotipi, di fronte a un possibile pericolo, come per esempio la violenza educativa, i bambini maschi reagiscono più spesso esternalizzando i propri disagi: con aggressività o nervosismo – spiega Maggi intervistata dalla Dire – mentre le femmine tendono a internalizzare i medesimi disagi sviluppando chiusura emotiva, iper compiacimento per l’altro, perdita di autostima eccetera. Il fatto che le bambine femmine tendano maggiormente a chiudersi in sé stesse, porta a riconoscere più difficilmente il problema. Il comportamento post traumatico nelle femmine viene quindi spesso confuso con tratti caratteriali. Ecco perché le madri si accorgono più facilmente dei disagi manifestati dai maschi, ma ecco anche perché le madri spesso – anche se adulte – fanno fatica a fare il primo passo per denunciare un possibile reato”.

“Quando chi compie il reato è una figura professionale pubblica, istituzionale, operante all’interno di un contesto educativo, facendo del male anche ad una sola persona all’interno di una classe fa molte più vittime (tutti i membri della classe e le loro famiglie). Ecco perché, Qualora il comportamento venga reiterato, si può configurare il reato 572 del Codice Penale, che però è quello di “maltrattamenti verso familiari e conviventi” perché ad oggi non esiste ancora un reato specifico”.

GLI INSEGNANTI

Un altro tema cruciale è quello delle insegnanti. “La difficoltà nel riconoscere un possibile comportamento inopportuno così come quella nel denunciare un possibile reato, lo ritroviamo però anche nelle insegnanti. La scuola non prepara bene chi dovrà poi insegnare a gestire situazioni come queste. Ecco perché, di fronte a situazioni anche molto gravi, capita che chi lavora in una scuola tema di denunciare un membro del proprio staff, nonostante la legge imponga loro di farlo, spesso per la paura (infondata) di controdenunce o ritorsioni. Le figure che lavorano all’interno di un’istituzione scolastica- spiega Maggi- sono figure che rivestono il ruolo di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio. Questo impone a chi dirige e insegna in una scuola di vigilare, controllare, tutelare e promuovere il benessere psicofisico delle creature di cui si occupano. Ma non solo, perché hanno anche l’obbligo di fermare e segnalare alle autorità ogni qualsivoglia notizia di reato anche solo ipotetica”.

Uno dei momenti maggiormente difficili per una famiglia è quello in cui in loro si insinua dubbio: un bimbo racconta qualcosa di grave, cominciano a collegare i vari cambiamenti e sintomi notati in precedenza e lì parte l’enorme dilemma “Starò esagerando o sta accadendo davvero?”. Non è facile credere alle creaturine ma è necessario. “Quando seguo i genitori che faticano a credere ai racconti, magari molto gravi, di un bambino o una bambina, mi rendo conto di quanto io sia stata privilegiata da un certo punto di vista, perché all’epoca non ho dovuto decidere. E non so se sarei stata in grado di farlo con l’ingenuità di una madre alle prime armi che si fidava e si era affidata totalmente alle insegnanti. Oggi sì, ma solo dopo 15 anni di studio, ricerca e lavoro sul campo”.

LA SPERANZA

Ilaria però, nonostante tutto quello che è accaduto a suo figlio e alla sua famiglia, non ha perso fiducia nell’intera istituzione scolastica e ci tiene a sottolineare sempre che sa perfettamente che ci sono tantissime realtà meravigliose e migliaia di insegnanti che lavorano con professionalità, competenza, amore e passione anche in condizioni spesso difficilissime.

“Ci sono realtà meravigliose e ne incontro ogni giorno, ma è fondamentale non generalizzare neanche in senso opposto. Perché sebbene i maltrattamenti infrastrutturali siano opera di poche mele marce, sono proprio queste poche mele marce che danneggiano l’intero sistema. Ed è per questo che dovrebbe essere interesse anche di chi lavora ogni giorno con professionalità e cura, fare in modo che queste persone non possano più danneggiare il benessere dell’infanzia e quello che a tutti gli effetti è il futuro della società”. Capita che a volte al Numero Verde chi chiama mi dica: “Credo che l’insegnante di mio figlio non sia tanto aggiornata perché mio figlio mi dice che usa un po’ i vecchi modelli pedagogici come gli strattoni, i colpi sulle mani o le umiliazioni. Che libro posso regalarle per fare in modo che si aggiorni senza però offenderla?” E qui abbiamo un grosso problema perché gli strattoni, i colpi, così come le umiliazioni, le vessazioni, le minacce e l’isolamento non sono “metodi educativi arcaici” ma comportamenti violenti (fisici o psicologici) e quindi illeciti. E questo vale sempre, a prescindere da quale sia stato il comportamento del bambino o la bambina che si vuole ‘punire’. E sono comportamenti tanto più gravi quanto più bassa è l’età di chi li subisce. E ancor più gravi se chi li commette è una figura professionale che, durante il suo orario lavorativo, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

LA PEDAGOGIA NERA

Oggi sempre di più si sente parlare di “pedagogia nera”, espressione coniata nella metà del secolo scorso dalla sociologa e scienziata dell’educazione tedesca Katharina Rutschky, per indicare tutte quelle modalità educative violente sotto il profilo fisico e/o psicologico.

“Questo termine, prezioso in quegli anni per mettere in luce finalmente queste pratiche altamente pericolose e impattanti sul benessere psicofisico dell’infanzia, oggi rischia però di far passare per “metodi educativi arcaici” quelli che invece sono veri e propri comportamenti illeciti e quindi reati. La Corte di Cassazione su questo è cristallina già da diverso tempo ma negli ultimi mesi ci sono state alcune sentenze davvero importanti. La 30123 del 2 Settembre del 2025, per esempio- spiega Ilaria Maggi – mette in chiaro diversi aspetti davvero rilevanti. Il primo è che non esistono mezzi correttivi o educativi leciti che prevedano in alcun modo l’uso della violenza fisica o verbale. Con questo si intende in modo molto chiaro che strattoni e schiaffi sono illeciti ma anche umiliazioni, vessazioni o mortificazioni di varia natura. La seconda cosa che ribadisce è che non diventa vittima solo chi subisce direttamente il comportamento violento ma anche chi vi assiste e quindi tutta l’intera classe. Eppure, nonostante si parli sempre più spesso della disciplina dolce e dei danni che possono derivare invece dall’educazione violenta, si fa fatica a denunciare. Le famiglie spesso si sentono in colpa nel denunciare l’insegnante, si fanno scrupoli rispetto a quello che penseranno le altre famiglie, o il paese, o i parenti. E in tutti questi sensi di colpa, a volte si rischia di dimenticarci quello di che cosa accadrebbe alla nostra creatura se invece i nostri sospetti fossero fondati. Il genitore talvolta fa fatica anche a scegliere il cambio scuola. A volte perché è concretamente difficoltoso a livello logistico e organizzativo ma molte altre volte anche per il timore del giudizio. Oppure a volte mi dicono: “Ma se il cambio scuola lo ferisse più del comportamento dell’insegnante?”. Ecco perché ti dico che c’è molto lavoro da fare anche sulla consapevolezza genitoriale”.

CREDERE AI BAMBINI

“Nella mia esperienza, quando un bambino o una bambina parla usando dettagli e contesto, specialmente nei primi 6/8 anni di vita, raramente mente, almeno per come intendiamo noi grandi la bugia. E comunque in ogni caso, costruendo insieme alla creatura un dialogo efficace, imparando a leggere il comportamento non verbale e tutti i non detti, è possibile capire e interpretare se sia davvero così. Durante l’accompagnamento alle famiglie, il mio lavoro parte infatti proprio da qui ovvero con la raccolta e l’analisi dei fatti e dei dialoghi in famiglia. È capitato che le creature raccontassero di aver vissuto situazioni usando parole, linguaggio e gesti che non potevano in alcun modo aver imparato a casa e questo è un discriminante davvero notevole. E allora ci sarà chi si opporrà all’ora settimanale di educazione sessuo-affettiva ma non credo possano essere d’accordo con l’educazione fatta di umiliazioni, vessazioni, isolamenti forzati, obblighi a finire ciò che c’è nel piatto, ricreazioni vietate e immobilità forzata a sedere nel banco per tempi prolungati. Perché oggi sappiamo che questi comportamenti possono creare danni enormi a una persona nel pieno del proprio sviluppo psicofisico. Abbiamo poi vietato i cellulari a scuola e avrei valutato in modo diverso questa scelta se prima avessimo investito per fare in modo che in ogni classe, ogni persona potesse essere educata all’uso consapevole della tecnologia, all’intelligenza artificiale e all’identificazione delle fake news su un dispositivo adeguato mentre invece abbiamo scuole dove non ci sono dispositivi sufficienti. Più di un’ora di informatica, sarebbe importante usare l’informatica in modo consapevole in modo trasversale nelle varie materie. Nel linguaggio della nuova generazione ci sono manga, anime, app, social network e se noi ‘grandi’ vogliamo ascoltare questa nuova generazione, capirla, tutelare e promuovere il benessere e la serenità di queste creature, dobbiamo imparare a parlare il loro alfabeto fatto anche di queste cose che facciamo fatica a capire”, il monito di Ilaria che di scuole e famiglie ne incontra tantissime.

“Quella di consulente in benessere scolastico, è una figura ancora poco nota in Italia. Il Team interdisciplinare de La Via dei Colori è formato da diversi tipi di figure professionali specializzate in ambito legale, psicodiagnostico, educativo e altro, sulla base delle necessità. Scegliere è voce del verbo prevenire” dice Ilaria Maggi.

La mente torna agli anni dei fatti: “Sul cancello dell’asilo Cip e Ciop scrissero ‘LAGER’ con una bomboletta spray e io ad oggi non so dire tutto ciò che mio figlio ha subito. Perché tutto quello che ha subito forse non lo sapremo mai. So solo che da che quasi non parlava, in soli tre mesi dalla fine dell’orrore mio figlio iniziò a coniugare fluidamente con tutti i verbi. Non posso dire quanto del suo blocco prima e dello sblocco poi sia stato collegato a quel passato, ma un medico all’epoca mi fece una battuta e mi disse: Beh forse fino a quel momento tuo figlio non aveva niente di bello da dire”.