Al Centro logistico delle Poste manca il defibrillatore, postino muore di infarto a Modena

MODENA – Viene colpito da un infarto mentre sta lavorando, al centro logistico di Poste Italiane di Modena, in via delle Nazioni 125, ma manca il defibrillatore, nonostante una petizione di qualche anno fa, e “il dipendente postale non è riuscito a salvarsi”. Lo segnala la Slc-Cgil di Modena, a proposito di un portalettere che ha accusato un dolore ad inizio turno, verso le 9, e si è accasciato al suolo: i colleghi hanno allertato subito il 118 mettendo anche in pratica manovre di primo intervento, ma negli uffici di via delle Nazioni, rimarca il sindacato in una nota, non è presente il defibrillatore.

L’AMBULANZA È ARRIVATA IN 20 MINUTI

“In circa 20 minuti è sopraggiunta un’ambulanza” e il lavoratore “è stato così accompagnato all’ospedale di Baggiovara, ma nonostante i tentativi di rianimazione è stato dichiarato il decesso qualche ora dopo”. Esprimendo vicinanza alla famiglia e cordoglio, il sindacato aggiunge che oggi nel sito “è esplosa la polemica, per l’assenza del defibrillatore in uno stabile a due piani” con 150 dipendenti, dove già qualche anno fa gli stessi dipendenti avevano raccolto le firme per averne uno a disposizione. Gli uffici del sindacato, riporta la sigla, “sono stati letteralmente subissati di telefonate e messaggi per rivendicare più sicurezza nel luogo di lavoro. C’è sconcerto tra i colleghi, alcuni dei quali erano presenti al momento del malore, e rabbia da parte di molti: troppo spesso le enunciazioni sull’attenzione alla salute e sicurezza rimangono vuoti proclami”.

Rincara la Slc-Cgil nel suo report: “In un’azienda che pensa maniacalmente ai profitti, e ne fa tanti, ma su aspetti riguardanti le condizioni di lavoro è latitante, i dipendenti si sentono abbandonati, caricati di responsabilità con poche tutele, trattati come numeri e non come persone. I portalettere sono il volto di Poste Italiane sul territorio, sono persone con un legame fortissimo con i cittadini che affrontano condizioni meteorologiche avverse, traffico, stress fisico, carichi di lavoro sempre più pesanti, soprattutto dopo l’aumento dei pacchi provocato dall’e-commerce”.