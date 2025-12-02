martedì 2 Dicembre 2025

Assistenza Ssn per gli italiani all’estero, “colmata ingiustizia lunga 35 anni”. Incasso stimato di 4 miliardi

La proposta di legge targata FdI mira a rimediare a un'ingiustizia che dura da 25 anni: far sì che i cittadini italiani residenti all'estero possano iscriversi al Ssn

di Marcella PirettiData pubblicazione: 2-12-2025 ore 18:38Ultimo aggiornamento: 2-12-2025 ore 18:38

ROMA – Consentire ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire fuori dai confini della Ue di avere l’assistenza sanitaria in Italia dopo aver pagato un premio annuo di 2 mila euro. Compresa anche la possibilità di avere un medico di famiglia. È lo scopo della proposta di legge, primo firmatario Andrea Di Giuseppe di FdI, approvata la scorsa settimana dalla Camera e ora approdata al Senato per il via libera definitivo. Il provvedimento, che estende gratuitamente il diritto anche ai minori residenti all’estero, è stato illustrato nel corso corso di una conferenza stampa a Montecitorio a cui hanno preso parte tra gli altri il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, il vicepresidente della commissione Affari sociali, Luciano Ciocchetti, e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. Per Di Giuseppe la proposta di legge rappresenta “un atto di giustizia e di rispetto verso la nostra comunità nel mondo” e colma “un’ingiustizia che dura da 25 anni”.

La misura, infatti, va a correggere la distorsione per la quale fino a oggi migliaia di italiani all’estero non si iscrivevano all’Aire per timore di perdere l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale. “Una distorsione che non solo ha falsato le statistiche dell’Aire, ma ha anche comportato un carico occulto sul sistema sanitario, costretto a sostenere costi per cittadini che non contribuivano al mantenimento della struttura”, ha spiegato Di Giuseppe. La legge non comporta un nuovo onere per le casse dello Stato, ma apre anzi a un incasso che il deputato di FdI ha stimato in circa 4 miliardi l’anno: “Oggi gli iscritti all’Aire fuori dai confini della Ue sono 4 milioni. La platea teorica a cui si rivolge questo provvedimento è almeno il doppio, pari 8 milioni. Se il 20-30% aderisse, e aderirà, approssimativamente stiamo parlando di 4 miliardi. È un calcolo matematico basato sul 20%“, dice Di Giuseppe. “La somma di 2mila euro corrisponde all’incirca alla quota pro-capite spesa in media per garantire il servizio sanitario ai cittadini italiani”, calcola Gemmato.

Il provvedimento è stato approvato alla Camera il 27 novembre con 139 voti favorevoli, 22 astenuti (M5S)e un contrario. “Abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari pubblici al mondo. Lo straordinario universalismo e la competenza dei nostri sanitari non deve essere sacrificata sull’altare della competizione elettorale”, dice ancora Gemmato. Per Bignami il progetto di legge “pone rimedio a una manchevolezza e ribadisce la centralità di un legame con i nostri connazionali all’estero”. Secondo l’ex ministro Giulio Tremonti è “un provvedimento straordinario, quasi miracoloso, che non comporta nuovi oneri”. Ciocchetti ricorda invece “il lavoro condiviso” che ha garantito “in tempi brevi un testo di iniziativa parlamentare. Auspichiamo che il Senato possa approvarlo nel minor tempo possibile”.

Leggi anche

Tg Commissioni, l’edizione di sabato 29 novembre 2025

di Redazione

Dire Podcast, i principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»