VIDEO| Grande successo per Sandokan su Rai1. Fiorello a La Pennicanza: “Con Can Yaman la mia eterossesualità ha vacillato”

ROMA – Grande successo per “Sandokan”. La serie in quattro puntate, in onda da ieri sera su Rai 1, è stata vista da 5 milioni 795 mila 917 spettatori, con il 33,8% di share. Un risultato che Fiorello, durante la puntata odierna de La Pennicanza su Rai Radio 2, ha commentato vestito proprio da Sandokan.

Con la sua solita ironia, ha aperto la puntata dicendo: “Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per fargli scrivere altre storie!“. E sul protagonista ha aggiunto: “Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo… appena l’ho visto ho detto: ‘Ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!”.

Fiorello ha continuato parlando del luogo dove si è girata la produzione: “Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!”. E ancora: “Conoscendo la Rai, prepariamoci: vedremo Sandokan ovunque, da ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’ a ‘Tale e Quale a Sandokan’, fino a ‘Il Festival di Sanremokan’, ‘Un posto al Sandokan’ e ‘Le indagini di Imma TataSandokan’, e persino il Tg… Sandokan!”.

Poco dopo è arrivata una chiamata a sorpresa, quella di Alessandro Preziosi, interprete di Yanez nella serie. Fiorello lo ha stuzzicato: “Hai controllato i polmoni? Hai fumato tutta la puntata, Sandokan questa volta ha rischiato di morire di fumo passivo!”. L’attore ha risposto: “È vero, quanto ho fumato! Yanez fuma tabacco portoghese: ho iniziato con i denti bianchi e ho finito con i denti gialli!”.

UNA STORIA SENZA TEMPO CON UN CAST INTERNAZIONALE

Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Il progetto arriva cinquant’anni dopo la celebre serie Rai che rese un’icona l’eroe. Una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce. Nel cast, oltre a Can Yaman e Alessandro Preziosi, ci sono Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price e con John Hannah.

“Il successo di ascolto della puntata di Sandokan di ieri sera – dichiara l’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi – conferma quanto i grandi classici non perdano mai la loro potenza attrattiva. Un risultato di cui siamo orgogliosi: il pubblico ha premiato un progetto ambizioso, che unisce tradizione e rinnovamento, rispettando il valore storico della serie ma proiettandola verso un linguaggio contemporaneo e internazionale. Ennesima prova della forza della nostra fiction Rai che non smette mai di appassionare, parlare a tutte le generazioni e mantenersi pilastro dell’intero comparto audiovisivo nazionale”.