Nelle foreste della Calabria è stata scoperta una nuova falena

Si chiama Agonopterix calavrisella ed è stata scoperta durante una serie di monitoraggi dei lepidotteri notturni nelle foreste della Calabria

ROMA – Un team di ricercatori del Crea Foreste e Legno, nell’ambito del progetto nazionale NBFC (National Biodiversity Future Center) e con la collaborazione del comune di Polia (VV), ha scoperto una nuova specie di microlepidottero: Agonopterix calavrisella sp. nov., appartenente alla famiglia Depressariidae. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Zootaxa.
La nuova specie è stata individuata nel corso di una lunga campagna di monitoraggio dei lepidotteri notturni nelle foreste della Calabria, un’area nota per l’elevato valore di biodiversità. Agonopterix calavrisella presenta caratteristiche morfologiche distintive e una divergenza genetica significativa rispetto alla specie più simile, Agonopterix liturosa.

“Questa scoperta conferma ancora una volta come i territori dell’Italia meridionale ospitino una biodiversità unica, che stiamo solo iniziando a conoscere- afferma Stefano Scalercio, il ricercatore del Crea Foreste e Legno che ha coordinato la ricerca e le attività di monitoraggio-. L’integrazione tra analisi genetiche e studio morfologico si è rivelata fondamentale per riconoscere questa specie come inedita per la scienza.”

La falena è stata rinvenuta in boschi collinari e montani della Calabria centro-meridionale, in ambienti freschi e umidi con vegetazione fitta ed è risultata abbondante soprattutto nel Vallone Milo del comune di Polia (VV), un’area caratterizzata da una forra ombrosa e da boschi misti ben conservati, dove è presente anche la rara felce giurassica Woodwardia radicans (L.) Sm.

“Queste scoperte hanno un valore che va oltre l’interesse tassonomico- aggiunge Sara La Cava, prima autrice e co-descrittrice della specie-. Conoscere con precisione la biodiversità, infatti, è essenziale per progettare strategie efficaci di conservazione e gestione degli ecosistemi forestali”.
“La scoperta dei nostri ricercatori – dichiara il Presidente CREA, Andrea Rocchi, – conferma l’incredibile biodiversità del nostro Paese e la necessità di studiarla per poterla tutelare e valorizzare, a beneficio di tutti.”

