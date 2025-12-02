Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 2 dicembre 2025

TERREMOTO A BRUXELLES, MOGHERINI FERMATA PER SOSPETTA FRODE UE

Terremoto giudiziario a Bruxelles. L’ex Alta rappresentante per la politica estera europea, Federica Mogherini, è stata posta in stato di fermo dalla polizia belga nell’ambito di un’inchiesta per sospetta frode in appalti pubblici. L’indagine riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione di un programma di formazione per giovani diplomatici finanziato dall’Europa. In stato di fermo ci sarebbe anche l’ambasciatore Stefano Sannino. La notizia ha scatenato la reazione della Russia. A parlare è la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. “L”Unione europea- ha detto- preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri”.

TENSIONE NATO-RUSSIA, CAVO DRAGONE SCATENA LA POLEMICA

Le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone innescano una bufera politica e diplomatica. In un’intervista, il presidente del comitato militare della Nato ha suggerito all’Alleanza di valutare l’ipotesi di cyberattacchi preventivi contro la Russia per contrastare la “guerra ibrida”. Dichiarazioni giudicate “irresponsabili” da Mosca e che hanno messo in imbarazzo il governo italiano. La Lega ha attaccato duramente, accusando Cavo Dragone di “gettare benzina sul fuoco”. Il ministro degli Esteri Tajani è intervenuto per smorzare i toni, invitando a riflettere sul concetto di deterrenza. L’opposizione chiede chiarimenti all’esecutivo, evidenziando divisioni interne alla maggioranza sulla linea di politica estera.

PRESENTATO IL PROGRAMMA DI ATREJU 2025

Presentato il programma ufficiale di Atreju 2025, la tradizionale kermesse politica organizzata da Fratelli d’Italia. L’edizione di quest’anno, “L’Italia a testa alta”, si terrà ai giardini di Castel Sant’Angelo a Roma dal 6 al 14 dicembre e sarà la più lunga di sempre. Grande attesa per gli ospiti internazionali, tra cui il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, esponenti del Likud israeliano e un ostaggio liberato, per un dibattito a tutto tondo sul conflitto mediorientale. Sul fronte interno, la polemica si è concentrata sui leader dell’opposizione. Non ci sarà il confronto diretto tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha rifiutato l’invito. Attesa invece per l’intervento conclusivo della premier, domenica 14 dicembre.

LEGGE STUPRI, RIPARTONO IN SENATO LE AUDIZIONI SUL CONSENSO

Dopo lo stop della scorsa settimana, in Senato riparte il ddl che definisce il reato di stupro senza il consenso “libero e attuale” della donna. La commissione Giustizia, presieduta da Giulia Bongiorno, avvia un breve ciclo di audizioni di tecnici ed esperti. Si parte con l’Unione delle camere penali, che rappresenta gli avvocati, e con il presidente dell’Anm Cesare Parodi. Il testo, che modifica l’articolo 609 bis del codice penale in materia di violenza sessuale, è stato approvato all’unanimità alla Camera grazie a un accordo bipartisan tra Fratelli d’Italia e Pd. Bongiorno assicura che la legge sarà pronta in commissione a gennaio e a febbraio potrebbe gia’ esserci l’approvazione in Senato.