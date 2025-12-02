Formula 1, Red Bull: Hadjar con Verstappen nel 2026. Il 21enne al posto di Tsunoda

Foto dal profilo X @redbullracing

ROMA – Oracle Red Bull Racing ha annunciato che Isack Hadjar si unirà a Max Verstappen per formare la squadra di piloti del Mondiale di Formula 1 per il 2026.

“Isack, che ha compiuto 21 anni solo a settembre, ha fatto registrare risultati davvero impressionanti nella sua stagione da esordiente in Formula 1 con la Visa Cash App Racing Bulls- si legge sul sito ufficiale- Il momento clou della sua stagione è stato il podio al Gran Premio d’Olanda. Insieme al quattro volte campione del mondo Max, Isack formerà un duo pronto ad affrontare una nuova era della Formula 1. Nel 2026, lo sport assisterà al più grande sconvolgimento dei regolamenti tecnici da diversi decenni e al debutto in pista dei propulsori Red Bull Ford: Oracle Red Bull Racing affronterà questa nuova sfida con un mix di gioventù ed esperienza nell’abitacolo della RB22.

TSUNODA RIMANE NELLA FAMIGLIA RED BULL

L’arrivo di Isack significa che è giunto il momento per Oracle Red Bull Racing di dire addio a Yuki Tsunoda. Yuki è entrato a far parte della famiglia Red Bull nel 2019 come membro del Junior Team e da allora è con noi. Yuki ha gareggiato in oltre cento gare, prima con il team ora noto come Visa Cash App Racing Bulls, prima di diventare il decimo pilota Junior Red Bull a correre per Oracle Red Bull Racing, a partire dal Gran Premio del Giappone di quest’anno. Yuki rimarrà nella famiglia Red Bull e assumerà il ruolo di collaudatore e pilota di riserva della Red Bull per il 2026“.

🗣️ "I thank him for what he has contributed so far and we know he will provide invaluable support to the 2026 projects moving forwards."



🔗 https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/XRyJh9WdWT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025

Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: “Yuki corre con i colori Red Bull da sette anni e ho avuto il piacere di lavorare con lui in entrambi i team Red Bull. Nelle sue cinque stagioni in Formula 1, Yuki è maturato diventando un pilota completo, bravo sul giro secco il sabato e capace di partenze eccezionali e di un’eccellente tecnica di gara la domenica. Tutti nel mondo dello sport concorderebbero sul fatto che è impossibile non apprezzare Yuki, la sua personalità è contagiosa ed è diventato una parte molto speciale della famiglia Red Bull. A nome di tutta la Red Bull, lo ringrazio per il suo contributo finora e sappiamo che fornirà un supporto inestimabile ai progetti per il 2026. Per quanto riguarda Isack, nella sua prima stagione in F1, ha dimostrato grande maturità e ha dimostrato di imparare in fretta. Soprattutto, ha dimostrato la velocità pura che è il requisito numero uno in questo sport. Crediamo che Isack possa prosperare al fianco di Max e creare la magia in pista! Il 2026 sarà una grande sfida per il Team e per Red Bull Ford Powertrains, questi sono tempi entusiasmanti e non vedo l’ora di vedere cosa potremo fare insieme”.

HADJAR: “GRATO A ORACLE RED BULL RACING PER AVERMI DATO L’OPPORTUNITÀ E LA FIDUCIA DI CORRERE AI MASSIMI LIVELLI DELLA FORMULA 1“

Isack Hadjar ha dichiarato: “Sono davvero grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l’opportunità e la fiducia di correre ai massimi livelli della Formula 1. Dopo tutto il duro lavoro che ho svolto da quando sono entrato a far parte dello Junior Team, è una grande ricompensa. Ho avuto molti alti e bassi nel corso della mia carriera, e loro hanno continuato a credere e a spronarmi. Quest’anno con Visa Cash App Racing Bulls è stato assolutamente fantastico, ho imparato molto e mi sono assicurato il mio primo podio. Sento di essere molto migliorato come pilota e come persona, grazie al supporto e alla preparazione del Team. Mi sento pronto per passare a Oracle Red Bull Racing e sono felice e orgoglioso che loro la pensino allo stesso modo. È un passo fantastico, lavorare con i migliori e imparare da Max è qualcosa che non vedo l’ora di fare“.