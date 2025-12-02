Disabilità: la forza dei legami raccontata per immagini, l’evento SuperAbile Inail

ROMA – Che cosa ci unisce davvero? Prende spunto da questa domanda l’evento promosso dal contact center integrato SuperAbile Inail per il 12 dicembre, alle 11, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, a Roma. Un evento che rientra nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità (3 dicembre) e sarà occasione per premiare i vincitori del contest fotografico SuperaAbile Inail “Quello che ci unisce”. Il contest, concluso a maggio, aveva l’obiettivo di promuovere iniziative tese a rappresentare la disabilità mediante le immagini. Il concorso ha raccolto 215 fotografie e 58 sguardi diversi. Ogni scatto racconta una storia: la vicinanza alle persone care, la gratitudine per le cicatrici che insegnano a resistere, la forza e la fragilità mostrate senza paura. Ci sono operatori, amici, parenti, sconosciuti: tutti mossi dal bisogno di sentire e lasciare un segno. Nelle immagini vivono paure, speranze, dolore e la bellezza di gesti quotidiani. Ciò che ci unisce è l’umanità: emozioni che trapelano nel chiedere aiuto, nell’offrirlo, nel comune sentire il bisogno di condivisione e di appartenenza gli uni agli altri.

ECCO I VINCITORI DEL CONTEST

Nel corso dell’evento del 12 dicembre si rifletterà su questi aspetti insieme a Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità; Arturo Mariani, speaker motivazionale; Thomas Quintavalle, fotografo; Claudio Guaitoli, fotografo Corriere della Sera, Rcs. I saluti istituzionali saranno a cura del direttore generale Inail, Marcello Fiori. A moderare l’evento sarà Pamela Maddaloni, dirigente direzione Centrale prestazioni socio-sanitarie Inail e disability manager centrale. I vincitori del contest saranno premiati dal presidente della Giuria, il direttore centrale prestazioni socio-sanitarie Inail, Giuseppe Mazzetti. A vincere il contest sono stati Elisa Crestani, educatrice appassionata di fotografia, con lo scatto dal titolo “Contatto”; Simona Simoncini, terapista della riabilitazione in pensione, con la fotografia “Teatro inclusivo” e Marco Del Lucchese, fotografo e videografo professionista, con lo scatto “Autonomi nell’amore, liberi nella cura”.

ASSEGNATE ANCHE QUATTRO MENZIONI D’ONORE

La giuria di qualità ha deciso di assegnare, oltre ai tre premi previsti dal Bando, anche quattro menzioni d’onore: a Valentina Bazzani, giornalista, addetta alla comunicazione e autrice, per la fotografia dal titolo “Il mare d’inverno”; a Giuseppe Rampolla, fotoreporter, per la fotografia dal titolo “Vibrazioni”; a Giovanni Dellisanti, operaio qualificato vittima di un infortunio sul lavoro, per la fotografia dal titolo “Non siamo un mondo a parte ma siamo parte del mondo” e a Roberta Galizia, atleta paralimpica di tennistavolo e della nazionale di para surfing, per la fotografia dal titolo “Amicizia inclusiva”.

Per accreditarsi all’evento o ricevere informazioni è possibile scrivere alla mail: superabile@inail.it

La registrazione dell’evento sarà disponibile sul canale YouTube di SuperAbile Inail: www.youtube.com/superabilenetwork SuperAbile Inail è un contact center integrato, nato nel 2000, costituito da un portale di informazione e documentazione sulle tematiche della disabilità, da un magazine in cartaceo e on-line e dal call center raggiungibile al Numero Verde 800.810.810.