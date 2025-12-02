martedì 2 Dicembre 2025

Banche, Finanza etica: l’Ue si distingue per impatto sociale

Gestiti 79 miliardi di euro in attivi, con un rapporto prestiti/attivi del 68%

Data pubblicazione: 2-12-2025 ore 17:45Ultimo aggiornamento: 2-12-2025 ore 18:40

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – È stato presentato al Parlamento europeo ‘Capitale Comune’, l’VIII rapporto sulla finanza etica in Europa curato da Fondazione Finanza Etica, Fundacion Finanzas Éticas e Febea. L’indagine mostra che nel 2023 le banche etiche europee hanno gestito 79 miliardi di euro in attivi, con un rapporto prestiti/attivi del 67,91%, superiore al 60,9% dei grandi gruppi bancari. Oltre il 70% dei finanziamenti è stato indirizzato all’economia sociale. Le performance risultano migliori anche sotto il profilo della qualità del credito: i crediti deteriorati si attestano all’1,61% (contro l’1,89% degli istituti tradizionali) e il rendimento degli attivi (Roa) raggiunge lo 0,75%, superando lo 0,64% delle banche convenzionali. Il rapporto invita inoltre i decisori pubblici a potenziare strumenti di capitale adatti a microimprese e cooperative, semplificare l’accesso alle garanzie pubbliche e coinvolgere l’economia sociale nella definizione delle politiche finanziarie. Viene anche messo in guardia dal rischio di classificare come “sostenibili” attività dannose, come la produzione di armamenti.

SASIA: “LA FINANZA ETICA È SOLIDA, IN CRESCITA”

“I dati dimostrano che la finanza etica non è una nicchia”, sottolinea Peru Sasia, presidente di Febea; per Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica, “il quadro è chiaro: la finanza etica è solida, in crescita e capace di generare impatti concreti sull’ambiente, sulla società e sull’occupazione“; ha concluso poi Mauro Meggiolaro, ricercatore Fondazione Finanza Etica :”Le banche etiche sono solide, con indicatori patrimoniali robusti, investono nell’economia reale sostenendo famiglie, piccole imprese e organizzazioni sociali”.

