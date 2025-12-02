Sorpresa in Romagna, avvistata una foca monaca mentre nuota tranquilla a Punta Marina

RAVENNA – È stata vista nuotare tranquillamente, emergendo ogni cinque minuti per respirare, mentre esplorava le acque basse vicino alla riva nella riserva naturale vicino a Punta Marina, nel ravennate. E tra l’altro non si è mostrata per nulla intimidita dalla presenza umana. Si tratta di un esemplare femmina di circa due metri di foca monaca, un avvistamento considerato straordinario sul litorale, dato che le foche Monachus monachus sono una specie a forte rischio di estinzione. L’animale è inserito infatti nella lista rossa Iucn a rischio critico di estinzione nel Mediterraneo, dove la popolazione è stimabile tra i 350 e i 450 esemplari. E nelle acque costiere di Ravenna o Ferrara questa specie non risulta essere stata vista recentemente. Ad avvistare l’animale sono stati Carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina durante un normale servizio di perlustrazione. Grazie alla collaborazione di Cestha Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Marina di Ravenna si è potuto quindi identificare l’esemplare in una femmina adulta in buona salute. L’ipotesi è che, seguendo un banco di pesci per nutrirsi, la foca abbia deciso di riposarsi nelle acque poco profonde del litorale adriatico. La foca monaca, originariamente diffusa in tutto il bacino meridionale del Mediterraneo, in Italia è attualmente e sporadicamente presente in poche stazioni del Tirreno, fanno sapere i Carabinieri. L’esemplare visto nel ravennate con buona probabilità è arrivata dagli insediamenti sulle coste croate e dalla penisola istriana.

Tra i fattori che hanno portato nei passati decenni alla scomparsa della specie ci sono la “persecuzione da parte dell’uomo che erroneamente le imputa danni alle reti ed alla pesca, accumulo di inquinanti nel mare, progressiva scomparsa di tratti di costa isolata adatti alla riproduzione”, evidenziano i Carabinieri. “L’avvistamento di oggi rimarca l’importanza delle aree protette marine e terrestri e della necessità di ampliare queste aree dove le specie a rischio di estinzione come la foca monaca può trovare rifugio indisturbato per nutrirsi e riprodursi”, si aggiunge. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, assieme all’Ente di gestione per la Biodiversità e i Parchi-Delta del Po e in collaborazione con altre istituzioni come la Guardia Costiera gestiscono aree naturali protette terrestri e marine. E ricordano che proprio sulla costa ravennate c’è un nucleo più consistente di nidificazione di fratino e il nido di tartaruga marina portati alla schiusa la scorsa estate.