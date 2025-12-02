Basket, Polonara sta meglio: “Le cose stanno migliorando, è stato un miracolo”

BOLOGNA – Migliorano le condizioni di salute di Achille Polonara. A dirlo è lo stesso giocatore di basket della Dinamo Sassari e della nazionale, collegato questa mattina con la conferenza stampa organizzata da Regione Emilia-Romagna e Admo sulle donazioni di midollo. “Un mese fa per una complicanza ero a rischio vita- ricorda Polonara, in cura dalla leucemia- per fortuna è andato tutto bene. È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando, grazie alle terapie che sto facendo”. Con l’occasione, il cestista azzurro ci tiene a ringraziare la sua donatrice di midollo, “una ragazza americana: sono qui grazie a lei. È stato molto importante trovare una donatrice compatibile al 90%”. Anche per questo Polonara invita “tutti a donare, perchè si possono salvare molte vite ed è fondamentale”. Il giocatore spiega di aver avuto “la fortuna di essere assistito da dottori all’altezza e molto preparati, la dottoressa Bonifazi è una delle migliori in Italia. E questo è stato molto importante”. In estate, ricorda Polonara, “ho fatto due cicli di cure a Valencia, perchè lì avevano una pillola sperimentale adatta per la mia patologia. E anche lì sono stato seguito da dei numeri uno. Non ho niente da dire, sono stato un privilegiato perchè essere seguito da dottori con tanta esperienza e competenza è fondamentale”.

Il giocatore ritorna poi sulla sua presenza a bordo campo l’altra sera in occasione della partita dell’Italbasket a Tortona. “È stata una serata emozionante- dice Polonara- purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo. Ma in questo momento le cose importanti sono altre per me e aver ricevuto tanto affetto è stato fondamentale. Non mi aspettavo un’ovazione del genere, ringrazio tutti i tifosi”. In generale, conferma Rita Malavolta, presidente regionale di Admo, “il mondo del basket sta rispondendo molto bene. Ieri cinque giocatori della Dolomiti Energia si sono tipizzati e la squadra di Reggio Emilia ha avviato una collaborazione” a sostegno dell’associazione. “Ringrazio Achille per la grande disponibilità e resilienza che dimostra- aggiunge Malavolta- come gli dico sempre: l’anno prossimo lo aspettiamo di nuovo in campionato”.