Tg Ambiente, l’edizione di martedì 2 dicembre 2025

CON ‘GREEN PLASMA’ RETI FANTASMA DIVENTANO RISORSA

Reti fantasma che non soffocano più i fondali, ma generano energia: è la nuova prospettiva aperta da Green Plasma, la tecnologia in grado di trattare fino a 100 kg al giorno di plastica marina non riciclabile, trasformandola in un gas combustibile ricco di idrogeno impiegabile per generare elettricità, direttamente nei porti e nelle aree di raccolta. Il sistema offre una via innovativa per la gestione dei rifiuti marini più difficili da trattare. Ogni anno ben 12 milioni di tonnellate di plastica – l’equivalente di un camion di spazzatura riversato in acqua al minuto – finiscono negli oceani, danneggiando irrimediabilmente l’ecosistema. Attrezzi da pesca come reti, cime, retini, nasse, cordame e cassette di polistirolo, dispersi o abbandonati in mare, si accumulano in superficie e sui fondali, destinati a non degradarsi.

POSIDONIA OCEANICA, SERBATOI CARBONIO BLU MEDITERRANEO

Valorizzare l’importante ruolo delle praterie di Posidonia oceanica come ‘serbatoi di carbonio blu’ del Mar Mediterraneo, incrementando la loro capacità di sequestrare e immagazzinare CO2 e contrastandone erosione e degrado. E’ il progetto ‘Life SeaForest, avviato nel 2018 e in conclusione a dicembre. Le stime indicano che le attività potrebbero evitare oltre 5.365 tonnellate di CO2 in dieci anni, quasi tutte nell’area della Maddalena. Il progetto ha introdotto un avanzato sistema di ormeggi sostenibili nei tre Parchi nazionali, riducendo drasticamente i danni causati dall’ancoraggio. Grazie al lavoro dell’Ispra sono state anche ripristinate oltre 100 piccole aree di praterie di Posidonia oceanica.

ANTARTIDE, CAMPAGNA CONCLUSIVA PERFORAZIONE GHIACCI

È partita in Antartide la quinta e conclusiva campagna di perforazione del progetto che coinvolge dodici istituzioni di ricerca di dieci Paesi europei. Guidata dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche, la collaborazione internazionale vede impegnato un team di 15 persone tra scienziati, scienziate e personale logistico. Il gruppo ha un duplice obiettivo. Da un lato, punta a perforare il substrato roccioso sotto la calotta glaciale per stimare quando è stato esposto per l’ultima volta alla luce solare, dato chiave per determinare l’età della calotta stessa. Dall’altro, si concentrerà sull’estrazione di nuovi campioni di ghiaccio nella parte più profonda della perforazione, tra 2.350 e 2.590 metri, per ottenere una quantità sufficiente di materiale da analizzare in relazione alla Transizione del Pleistocene Medio, periodo cruciale per comprendere l’evoluzione del clima terrestre.

BUCO OZONO PIÙ PICCOLO E PIÙ BREVE ULTIMI 5 ANNI

Il buco dell’ozono antartico del 2025 si è chiuso il 1° dicembre, facendo segnare la chiusura più anticipata dal 2019. Il buco è stato anche il più piccolo degli ultimi cinque anni, segnando il secondo anno consecutivo di buchi relativamente piccoli rispetto a quelli grandi e duraturi del periodo 2020-2023. Ogni anno, la stagione del buco dell’ozono – durante la primavera australe – è determinata dalle temperature e dai venti nella stratosfera sopra l’emisfero australe e dalla presenza di sostanze che riducono lo strato di ozono emesse dall’uomo. Nel 2025, il buco dell’ozono si è sviluppato relativamente presto, fino a metà agosto. All’inizio di settembre ha raggiunto la sua massima estensione stagionale, 21,08 milioni di km quadri, ben al di sotto comunque del massimo storico di 26,1 milioni. L’estensione del buco dell’ozono è diminuita rapidamente durante la prima metà di novembre, fino alla chiusura anticipata.