martedì 2 Dicembre 2025

VIDEO| In valigia la testa di un coccodrillo: denunciato un passeggero all’aeroporto di Palermo

L'uomo era di ritorno da un viaggio a Bangkok: al Falcone-Borsellino i controlli e la scoperta. Il rettile apparteneva a una specie in via di estinzione

di Salvo CataldoData pubblicazione: 2-12-2025 ore 12:49Ultimo aggiornamento: 2-12-2025 ore 12:49

PALERMO – La testa di un coccodrillo appartenente ad una specie in via di estinzione è stata scoperta e sequestrata all’aeroporto di Palermo dagli agenti della guardia di finanza e dai funzionari Adm operativi al ‘Falcone-Borsellino’. La testa di coccodrillo si trovava nella valigia di un passeggero palermitano proveniente da Bangkok, via Roma Fiumicino.

I finanzieri della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari Adm hanno ispezionato la valigia trovando la testa di coccodrillo appartenente alla specie ‘Crocodylia spp’, in via di estinzione. Si tratta di un rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia: la testa era essiccata e con i denti in vista, avvolta in una busta di plastica.

Il reperto è stato sequestrato e il passeggero denunciato a piede libero: rischia una multa che può andare da ventimila a duecentomila euro, o l’arresto.

Leggi anche

Natale, il 9 dicembre a Roma si accende l’Albero della Pace

di Redazione

Tre arresti per il rapimento del 17enne a Vittoria

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»