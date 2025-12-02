Tajani: “Trump lavorerà fino all’impossibile per la pace in Ucraina e a Gaza perché vuole il Nobel”

ROMA – “Trump lavorerà fino all’impossibile per arrivare ad un accordo in Ucraina come per risolvere la questione Gaza, perché lui ha un obiettivo e la sua spinta psicologica è il premio Nobel per la Pace. Ha già ottenuto un’indicazione da azeri e armeni e secondo me vuole arrivare nel giro di qualche mese alla conclusione delle due guerre. Poi rimane il Sudan, che è l’altro dramma, ma secondo me il premio Nobel per lui è uno stimolo fortissimo“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Bruno Vespa all’Assemblea generale di Alis.

Per Tajani “bisogna sempre contare l’aspetto psicologico, perché anche i grandi del mondo hanno delle motivazioni psicologiche e Trump non mi pare uno così poco attento alle sue motivazioni psicologiche“.