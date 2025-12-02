Tre arresti per il rapimento del 17enne a Vittoria

PALERMO – Tre arresti per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria (Ragusa) nella tarda serata del 25 settembre. In azione i poliziotti della squadra mobile iblea, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria, con il coordinamento della Direzione centrale anticrimine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Dda etnea. L’accusa principale per i tre indagati è di sequestro di persona a scopo di estorsione ma per i magistrati catanesi si ipotizzano anche i reati di furto aggravato, porto e detenzione di armi da fuoco.