martedì 2 Dicembre 2025

Tre arresti per il rapimento del 17enne a Vittoria

L'indagine della Dda di Catania, blitz della polizia

di Salvo CataldoData pubblicazione: 2-12-2025 ore 10:52Ultimo aggiornamento: 2-12-2025 ore 10:54

PALERMO – Tre arresti per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria (Ragusa) nella tarda serata del 25 settembre. In azione i poliziotti della squadra mobile iblea, della Sisco di Catania e del commissariato di Vittoria, con il coordinamento della Direzione centrale anticrimine. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Catania, su richiesta della Dda etnea. L’accusa principale per i tre indagati è di sequestro di persona a scopo di estorsione ma per i magistrati catanesi si ipotizzano anche i reati di furto aggravato, porto e detenzione di armi da fuoco.

Leggi anche

Garlasco, le foto inedite del 13 Agosto 2007: Andrea Sempio davanti casa Poggi

di Redazione

“Chiara Petrolini non è inferma di mente”: la perizia dello psichiatra

di Mattia Caiulo

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»