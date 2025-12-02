Imprese, Vimi Fasteners distribuisce ai dipendenti un opuscolo su ‘La forza della gentilezza’

REGGIO EMILIA – Il panorama economico è in continua evoluzione, e la vera battaglia per il successo si combatte sui talenti. Le nuove generazioni non cercano più solo uno stipendio competitivo, esigono un ambiente che unisca etica, visione, innovazione e crescita personale. La domanda cruciale per ogni azienda è: cosa ci rende davvero attrattivi? La storia di aziende longeve e di successo come Vimi Fasteners, nata a Reggio Emilia e oggi player internazionale nella meccanica di precisione, dimostra che la longevità deriva dalla capacità di trasformazione e dall’investimento strategico nelle persone. Questa filosofia non è rimasta astratta; è stata recentemente condensata in un documento chiave: l’opuscolo ‘La forza della gentilezza per un’impresa di successo’, destinato a tutti i dipendenti.

UNA STRATEGIA OLISTICA CHE UNISCE ETICA E TECNOLOGIA

Per attrarre le nuove leve, un’impresa deve superare la percezione di essere una “mera macchina produttiva” e adottare una strategia olistica che unisce etica e tecnologia. I giovani talenti desiderano far parte di un progetto significativo e vogliono vederne la prova. L’investimento di Vimi Fasteners in Ricerca, Sviluppo e Innovazione è un chiaro segnale di proiezione al futuro. Questo offre a ingegneri e ricercatori l’opportunità concreta di sperimentare e mettersi in gioco su progetti all’avanguardia. Un’azienda vincente è un laboratorio dove la voglia di sperimentare e l’approccio digital-first dei giovani non vengono soffocati. Integrare l’innovazione non solo nei processi, ma nella cultura aziendale più ampia, è fondamentale per far fiorire l’energia creativa. L’espansione geografica e la diversificazione non sono cruciali solo per il business, ma anche per l’attrattività. L’impegno di Vimi Fasteners in contesti internazionali rende l’ambiente di lavoro estremamente formativo. Lavorare in un contesto così diversificato è il magnete per chi cerca esperienze professionali a respiro globale.

NEL DIBATTITO SULL’ATTRATTIVITÀ, IL CONCETTO DI LEADERSHIP È L’AGO DELLA BILANCIA

Attrarre e trattenere i talenti richiede una profonda apertura mentale e una leadership moderna capace di gestire la complessità di un mondo connesso. I giovani scelgono aziende che dimostrano una responsabilità oltre il profitto e che hanno un impatto positivo. La pubblicazione nel 2022 del primo Bilancio di sostenibilità e il forte radicamento sul territorio di Vimi sono segnali tangibili di questa etica. L’azienda dimostra di tenere al suo impatto sulla comunità locale e sul benessere dei propri dipendenti. Nel dibattito sull’attrattività, il concetto di leadership è l’ago della bilancia. Non si tratta più solo di gestire, ma di ispirare e guidare attraverso valori chiari e coerenti, poiché la cultura aziendale è il riflesso diretto della sua leadership.

La storia di Vimi Fasteners è emblematica: dalla sua fondazione come Viterie Mirabello, fino alla trasformazione in gruppo industriale e l’ingresso in Borsa, l’azienda ha mantenuto un forte radicamento e ha costruito una solida reputazione. Questa combinazione di eccellenza produttiva e responsabilità sociale, promossa dalla famiglia Storchi e dal management, ne ha consolidato il ruolo. Il vero elemento di massima attrazione risiede nella filosofia della gentilezza. Una leadership che bilancia rigore e gentilezza crea un ambiente psicologicamente sicuro – la chiave per sbloccare il potenziale delle nuove generazioni. “La gentilezza non è debolezza, ma la forza di un management che ascolta attivamente e garantisce trasparenza, valorizzando il contributo di tutti. La leadership di valore trasforma l’azienda da semplice datore di lavoro a un vero e proprio partner di crescita per i propri dipendenti, garantendo che i valori e la visione non restino solo sulla carta, ma vengano vissuti quotidianamente” hanno affermato dalla azienda.