Scorta rafforzata per Sigfrido Ranucci: quattro agenti e due auto blindate

ROMA – Dopo l’attentato di ottobre, che ha distrutto l’auto del giornalista e quella della figlia davanti all’abitazione a Pomezia (località Campo Ascolano), e in seguito dell’audizione in commissione Antimafia, le autorità italiane hanno deciso di rafforzare significativamente la protezione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

“La richiesta sarebbe arrivata dopo l’audizione del conduttore Rai in commissione, convocata il 4 novembre per approfondire il fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere”, scrive il Corriere. Secondo le ultime disposizioni del Viminale la scorta assegnata a Ranucci passa, quindi, a un livello “elevato”. “Il livello di sicurezza passa da quarto a secondo: ora, sotto casa di Ranucci, ci sono non più 2 ma 4 agenti di scorta e anche un’auto blindata in più“.

Interviene sul ‘caso Ranucci’ anche la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia: “Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di Presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la Commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai”.