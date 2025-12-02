martedì 2 Dicembre 2025

Scorta rafforzata per Sigfrido Ranucci: quattro agenti e due auto blindate

Secondo le ultime disposizioni del Viminale la scorta assegnata a Ranucci passa, quindi, a un livello “elevato”

di Serena TropeaData pubblicazione: 2-12-2025 ore 10:27Ultimo aggiornamento: 2-12-2025 ore 10:27

ROMA – Dopo l’attentato di ottobre, che ha distrutto l’auto del giornalista e quella della figlia davanti all’abitazione a Pomezia (località Campo Ascolano), e in seguito dell’audizione in commissione Antimafia, le autorità italiane hanno deciso di rafforzare significativamente la protezione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

“La richiesta sarebbe arrivata dopo l’audizione del conduttore Rai in commissione, convocata il 4 novembre per approfondire il fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, anche straniere”, scrive il Corriere. Secondo le ultime disposizioni del Viminale la scorta assegnata a Ranucci passa, quindi, a un livello “elevato”. “Il livello di sicurezza passa da quarto a secondo: ora, sotto casa di Ranucci, ci sono non più 2 ma 4 agenti di scorta e anche un’auto blindata in più“.

Interviene sul ‘caso Ranucci’ anche la presidente della commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia: “Negli scorsi giorni ho ricevuto la richiesta del Copasir di acquisire la parte secretata del resoconto dell’audizione di Sigfrido Ranucci svolta in Vigilanza Rai lo scorso 5 novembre. Per questo ho convocato l’Ufficio di Presidenza per mercoledì 3 dicembre alle 8.30, così da esaminare la richiesta e sottoporla al voto dei gruppi. A seguire, la Commissione si riunirà per il voto sulla nomina del presidente Rai”.

Leggi anche

Cresce la tensione Nato-Russia. Cavo Dragone: “L’Alleanza valuta azioni preventive”

di Redazione

“Il corso di studi in Filosofia per gli allievi dell’Esercito si farà”: parola della ministra Bernini

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»