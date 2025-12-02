L’oroscopo di martedì 2 dicembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata intuitiva, interessante. Promozioni sul campo, ma attenzione a non dimenticare l’amore…
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Ottima situazione per le questioni di carattere pratico. Forma in recupero.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sono nate delle perplessità nei confronti della persona che ami. Sarai preso da una questione che riguarda la casa o un contenzioso per motivi di denaro.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
E’ possibile che escano più soldi, ci sono state spese, ma non è escluso che tra oggi e domani arrivino buone notizie. Concessioni o accordi possibili.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se ti piace qualcuno fissa un appuntamento perché avrai modo di avere successo. E’ un momento di forza per il lavoro, sfide possono essere vinte a breve.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Giornata di tensione; più fortuna nelle situazioni legate agli affari ed al denaro. Meglio in pochi ma buoni, un po’ di stanchezza si fa sentire.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se intendi parlare e chiarire qualcosa che non va con il tuo amore, oggi è un buon giorno per farlo. Buon periodo per i giovani in cerca di un lavoro, per chi sta cercando nuovi sbocchi.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Stati d’animo contraddittori, ma non necessariamente negativi. E’ importante non mettere a repentaglio il proprio fisico perché di sforzi ne ha fatti fin troppi!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Stati d’animo contraddittori, ma non necessariamente negativi. E’ importante non mettere a repentaglio il proprio fisico perché di sforzi ne ha fatti fin troppi!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se hai avuto dei momenti difficili, vissuto dei contrasti, adesso potrai stare più sereno, devi buttare alle spalle vecchie tensioni e problemi. Non pensare al passato, chi ha vissuto una separazione sarà pronto a ricominciare!
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Devi essere più prudente con le spese. Non metterti da parte con fare triste.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
L’amore richiede disponibilità, ma non dare la colpa agli altri se qualcosa non va. Fai attenzione a non esagerare quest’oggi.