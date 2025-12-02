martedì 2 Dicembre 2025

Le previsioni meteo di martedì 2 dicembre 2025

La pressione non è forte sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza asciutto a Nord e piovoso al Centro-Sud

ROMA – La pressione non è alta sull’Italia. La giornata sarà caratterizzata da un tempo localmente instabile, infatti la maggior probabilità di precipitazioni la si avrà su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia centro settentrionale con fenomeni che potrebbero risultare a tratti moderati. Sul resto delle regioni avremo un tempo asciutto, ma con un cielo spesso nuvoloso o coperto. Venti variabili.

NORD

La pressione non è forte sulle nostre regioni, ma nonostante ciò la giornata sarà contrassegnata da un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o addirittura coperto su molte zone. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, di conseguenza i mari risulteranno generalmente calmi o al più poco mossi. Valori termici minimi in aumento.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è bassa. La giornata sarà contraddistinta da un tempo localmente instabile, infatti la maggior probabilità di precipitazioni la si avrà su Lazio, Abruzzo e Molise con fenomeni localmente moderati. Sul resto delle regioni avremo un tempo asciutto, ma con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili.

SUD e SICILIA

La pressione non è fortissima sulle nostre regioni, pertanto in questa giornata ci saranno tre giorni in cui ci saranno delle piogge. Su Campania, alta Basilicata e Puglia centro settentrionale i fenomeni piovosi, a livello locale, potranno risultare anche moderati. Altrove avremo un tempo asciutto e con un cielo spesso molto nuvoloso, più soleggiato soltanto in Sicilia. Venti deboli.

